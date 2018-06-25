Выпускной участников конкурса "Журналист меняет профессию" состоится 29 июня в Барнауле. Конкурсанты будут награждены медалями и кубками, а также получат "корочки" по итогам обучения новым специальностям в актовом зале Алтайского архитектурного колледжа, сообщил координатор проекта Константин Ганов.

Победительница конкурса среди журналистов-поваров Елена Агеенко считает, что этот конкурс предоставляет возможность не только посмотреть изнутри на другие профессии и написать об их специфике, но и попробовать себя в новой роли.

"Я часто слышу комментарии даже от достаточно успешных людей о том, что работа "приелась", или сожаления насчет неверного выбора специальности. Я убеждена, что любой социальный статус и возраст не является камнем преткновения на пути освоения новой профессии. Конечно, проще всего школьникам и студентам, хочется сказать им: ребята, пробуйте разные направления, не останавливайтесь. Очень грустно, когда человек выбирает не ту профессию, вкладывает годы и сотни тысяч в высшее образование, а потом понимает, что совершил ошибку. Это не повод для бездействия, ведь "спасение утопающего – дело рук самого утопающего". Да и намного печальнее, когда мечты и планы так и не воплощаются в жизнь", — говорит Елена. Вместе с коллегами она осваивала курс повара третьего разряда в Алтайской академии гостеприимства. По ее словам, на базе этого учреждения есть много интересных, перспективных и творческих специальностей, которые можно освоить за достаточно короткое время.

"Быть поваром модно, почётно и выгодно. Поэтому освоить азы этого искусства нужно, на мой взгляд, каждому. В Алтайской академии гостеприимства такой шанс дают любому, ведь здесь есть двухмесячные курсы, на которых можно научиться готовить не только самые простые блюда, но и нечто особенное. Для себя лично я поняла, что главное в готовке — это не пересолить и не пережарить и все-таки лучше следовать рецептуре, хоть я этого и не люблю. И, конечно, практика для повара — это главное", — отмечает еще одна финалистка конкурса Людмила Киршенман.

"Жажда новых знаний – вот что двигало мной, когда я решила принять участие в конкурсе "Журналист меняет профессию". К профессии "повар" я всегда относилась с интересом. Разнообразное меню дома — можно сказать, что это была моя основная мотивация. Конечно, я понимала, что нет теории без практики, поэтому я прилежно посещала все практические занятия, стараясь впитывать как губка все, что преподавали на лекциях, и с нетерпением ждала практических занятий. К практике мы подошли, зная все основные способы приготовления пищи, варианты нарезок, можно сказать, готовить начинали с чувством, с толком, с расстановкой. Однако знаний оказалось недостаточно, зачастую на выходе блюдо получалось совсем не таким, каким оно было описано в рецептурной книге. Так уже на практике мы учились не просто соблюдать и выдерживать нужные пропорции ингредиентов, но и по ходу готовки корректировать их отношение, чтобы та же запеканка была нужной консистенции и после запекания не оставалась в полужидком состоянии. Я считаю, что не бывает бестолково потраченного времени на учебу. Главное – желание. Преподаватели дают вектор движения, основы, практика же остается за нами. Мне, как маме двоих детей, есть для кого готовить.

Восхитил журналистов и высококвалифицированный преподавательский состав. Так, с поварским искусством журналистов знакомила Надежда Борискина. "Я с уверенностью могу сказать, что под патронажем такого мастера при желании и определенных усилиях под силу стать профессионалом с большой буквы", - говорит Елена. Кстати, именно эту академию окончил директор барнаульского ресторана Velvet Алексей Ануфриенко.

Финала проекта достигли 36 журналистов. Всего же на первых порах конкурса насчитывалось более 50 участников. Конкурсанты осваивали такие специальности, как мастер сухого строительства, плиточник, повар, столяр, массажист, мастер маникюра и автомеханик. В планах организаторов в будущем ввести дистанционное обучение, а также обучать журналистов более экзотическим специальностям.

Напомним, конкурс "Журналист меняет профессию" организован в 2015 году "Крафт-клубом М2", министерством образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда" при поддержке департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике с целью популяризации рабочих специальностей. В конкурсе принимают участие журналисты СМИ Алтайского края.