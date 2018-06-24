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Кремль пока не готов комментировать возможную встречу американского и российского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что идет подготовка встречи глав США и РФ на 15 июля в Вене.
"Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности", — цитирует агентство ответ Пескова.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча Трампа и Путина. В Кремле после этого заявили, что сообщат о возможности скорой встречи двух президентом по мере готовности.
Ранее Times писали, что чиновники из американской администрации рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина пройдет в июле. Собеседники издания рассказали, что чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, предположительно, состоится сразу после саммита. Издание называло возможным местом встречи Вену, поскольку "там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".
Путин и Трамп встречались уже два раза: в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге "на полях" саммита АТЭС в ноябре 2017 года.
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