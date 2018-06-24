Фото: vk.com/barneos22
Асфальт провалился под колесами машины в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте", прикрепив к сообщению снимки.
На фото видно, что под левым задним колесом машины образовалась яма, в которую колесо провалилось почти наполовину. При этом рядом с местом обвала асфальта находится канализационный люк.
Автор записи уточняет, что инцидент произошел на парковке у ТРЦ "Огни".
Напомним, что последний раз провал асфальта произошел в начале этой недели, 18 июня. Ямка появилась на проезжей части у дома №85 по улице Советской Армии. При этом отмечалось, что асфальт был уложен всего год назад.
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