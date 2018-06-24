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Актер Джонни Депп рассказал, как потерял свое состояние

, ИА "Амител"
По словам журналистов, от состояния актера, заработавшего за карьеру 650 миллиардов долларов, почти ничего не осталось

Фото: argumenti.ru

Журналист Rolllling Stone Стивен Родрик провел несколько дней с голливудским актером Джонни Деппом и обсудил с ним и его адвокатом причины его финансовых и личных неурядиц. Выдержки из интервью приводит РИА Новости.

Актер в начале интервью отметил, что в правдивой истории "полно предательства". Отмечается, что разговор шел 72 часа, исключая перерывы журналиста на сон. Интервью с 54-летним актером проходило в его лондонском особняке.

По словам Родрика, за свою карьеру Депп заработал 650 миллиардов долларов, однако сейчас от его состояния почти ничего не осталось. В 2017 году Депп подал в суд на компанию The Management Group (TMG), занимавшейся его финансовыми делами с 1999 года.

По словам актера, компания использовала его деньги для собственных целей. Также они якобы без ведома Деппа передали его сестре Кристи семь миллионов долларов. Сама она не дала никаких комментариев.

Депп заявил, что TMG не ставила его в известность о его финансовом положении. Также актер признался, что редко смотрел на то, что подписывает, и предполагает, что сотрудники TMG могли подделать его подпись.

"Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что я доверял этим людям", — отметил он.

Агенство пишет ,что TMG подала встречный иск, заявив, что актер страдает психическим расстройством, из-за которого он необоснованно тратит по 2 миллиона долларов в месяц, позволяя себе легкомысленные комментарии вроде "вино не считается инвестициями, если ты выпиваешь его сразу после покупки". Журналист Rolllling Stone признал, что запасы вина в особняке у Деппа "неиссякаемы".

Также, согласно информации TMG, актер купил домов на 75 миллионов долларов, 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 роскошных автомобилей, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелеты, 1,2 миллиона на доктора и 1,8 на круглосуточную охрану. Сообщается ,что Депп якобы приставил одного из охранников к своей матери, чтобы тот мог в любой момент вызвать ей скорую. Он посчитал, что сиделки было недостаточно. Также он якобы заплатил миллионы долларов "армии юристов", чтобы они вытаскивали его из многочисленных подсудных дел.

При этом звезда Голливуда признал, что любит сорить деньгами. Например, он отметил, что тратит на вино не 30 тысяч долларов в месяц, как утверждают в TMG, а намного больше.

Также он якобы потратил пять, а не три миллиона долларов на то, чтобы выстрелить из пушки прахом своего друга, известного гонзо-журналиста Хантера Томпсона.

Родрик с актером обсудил не только финансовые проблемы Деппа, но и его мать Бэтти Сью, которая работала официанткой и часто срывалась на нем. По словам актера, она часто била его без причины и швыряла в его сторону пепельницу или телефонную трубку.

"Это был дом-призрак: никто ни с кем не разговаривал", — заявил актер, признав, что "боготворил" свою мать, но временами считал ее "отъявленной стервой". Актер вспоминает, как на ее похоронах в 2016 году назвал ее "возможно, самым жестоким человеком" из тех, кого он знал. При этом первой его крупной покупкой в конце 80-х годов был дом для нее.

Под утро второго дня интервью Депп включил журналисту клип своего друга Мэрилина Мэнсона, где он исполнил главную роль. Актер назвал музыканта "лучшим" и "отличным другом", добавив, что он играл в куклы с дочерью Деппа.

"Перед сном Депп проводил Родрика в комнату, из которой неожиданно вышел "гигантский человек в хирургической маске", сильно напугав журналиста и насмешив актера", — пишет агентство.

Депп отметил, что это всего лишь один из его охранников, заболевший гриппом. 

В целом Родрик описал Деппа как депрессивного и одинокого человека, вокруг которого "нет никого, кому бы он не платил".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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