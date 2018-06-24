Фото: youtube.com
Резидент Comedy Club Семён Слепаков и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров записали новую песню под названием "Чемпионы" о сборной России по футболу. Песня размещена на YouTube-канале Слепакова, пишет Life.
В тексте песни Россия называется футбольной державой, которую "так просто не возьмешь". Исполнители попросили прощения у спортсменов, признав, что "в вас не верили мы свято, не держали кулаки".
Также музыканты особо отметили форварда национальной команды Артёма Дзюбу.
"Не найти на нас управы, против Дзюбы не попрёшь", — пропели Слепаков и Шнуров.
Также в тексте песни говорится, что соперники российской сборной боятся ее, так как "ночью снятся им Черчесова усы".
Напомним, ранее Слепаков перед ЧМ-2018 написал юмористическую песню, в которой представил, что было бы, если бы россиян тренировал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Позднее стало известно, что главе Чечни песня понравилась, она даже пригласил артиста в Грозный, чтобы написать новую песню.
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