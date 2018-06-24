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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в интервью RT рассказал о планах космической отрасли РФ по развитию космодрома Восточный.
Он назвал Восточный "опорной точкой", подчеркнув, что космодром "дает <...> беспрепятственную возможность вхождения в космическое пространство с нашей национальной территории". "Раньше у нас такого не было, потому что у нас была абсолютная зависимость от Байконура", — отметил Рогозин.
При этом глава "Роскосмоса" добавил, что Россия намерена пересмотреть программу пусков, чтобы постепенно увеличивать их количество с космодрома.
"Построили великий космодром, очень современный, в тайге, за короткое время. Теперь его надо использовать", — сказал Рогозин, добавив, что, согласно планам, пусков должно быть не два в год. "У нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного", — подчеркнул глава "Роскосмоса".
По словам Рогозина, в случае реализации этой задачи молодые специалисты, которые придут в регион из крупных городов страны, будут чувствовать свою востребованность.
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