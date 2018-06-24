Фото: avito.ru
Житель Новосибирска по имени Иван выставил на продажу автомобильную коллекцию за почти 1 миллион рублей. Об этом пишет портал "Сиб.фм", ссылаясь на "Авито".
Уточняется, что коллекция новосибирца состоит из более 700 моделей машин в масштабе 1:43. Купить все это он предлагает вместе со стеллажом.
"Стеллаж из трёх независимых секций длиной 2,8 метра и высотой 1,8 метра, глубиной 20 сантиметров", — уточняет продавец.
Цена игрушечной коллекции редких и номерных авто ограниченной серии составляет 999 тысяч рублей.
При этом, отмечает портал, за такую же сумму можно купить у другого горожанина на "Авито" Toyota Camry 2013 года с максимальной комплектацией в отличном состоянии.
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