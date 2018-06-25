Электричество возвращают в пострадавшие от урагана барнаульские поселки

В Барнауле после урагана, разыгравшегося в городе 23 июня, восстановлено электроснабжение в поселках Черницк, Спутник, Солнечная поляна, Бельмесево, Восточный, Казенная Заимка, Мохнатушка и Лебяжье. Все еще продолжаются работы в поселке Затон и Цветы Алтая, сообщили в администрации города. Напомним, именно эти территории пострадали в результате разгула стихии особенно сильно.
В ближайшее время специалисты обещают подать электроэнергию на насосную станцию и ряд улиц поселка Затон. Полностью восстановить электроснабжение поселка планируется 25 июня.
Продолжает работы и ООО "Барнаульская сетевая компания". За сутки в компанию поступило 275 заявок, отработано 132. В понедельник количество аварийных бригад будет увеличено вдвое.
До утра 25 июня обещают восстановить водоснабжение поселка Южный, центральной и нагорной частей Барнаула. К настоящему моменту на насосной станции №8 Барнаульского водоканала откачали воду и подготовили оборудование, необходимое для возобновления работы станции.
Напомним, станция была затоплена ливневыми водами во время урагана.
С центральных улиц Барнаула убраны поваленные деревья. В мэрии отмечают, что в первую очередь убирают упавшие деревья на территории детских садов, школ и других социальных объектов. Заявки от населения отрабатываются в порядке очередности. На работу по уборке поваленных деревьев отведено 3-5 дней.
Всего на ликвидации последствий ураганного ветра в краевой столице в минувшие сутки работало более 300 человек и 89 единиц техники.
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