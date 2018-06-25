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Средний размер пенсии в течение следующего года будет равен 15,4 тыс. рублей. Такое заявление сделал глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Известиям".
Он добавил, что в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит примерно тысячу рублей в месяц или 12 тысяч в год.
К концу текущего года, по словам Топилина, размер пенсий увеличится до 14 тысяч 414 рублей.
"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — добавил министр.
Также глава Минтруда объяснил, почему для женщин пенсионный возраст увеличится на восемь лет. По его словам, это связано с тем, что женщины дольше живут.
14 июня российский премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин показатель поднимут до 65 лет, для женщин — до 63.
Комментарии
Опять стабильно
приаритетничяют средними цыфрами!
себе бы сделали 15 000 и попробовали бы прожить ))) их всех еще вчера раскулачить надо было .
Дело идет к американским стандартам, когда пенсия есть только у госслужащих.
Резко лишить пенсий народ нельзя, решили сделать через повышение возраста.
Нищету усугубят у бедных, богатые станут еще богаче и стабильней
Всегда только будет, будет, будет...К тому времени рост цен и тарифы ( а эти факторы не предполагаемые, а уже имеющиеся, или плановые) реально уменьшат всё это !
выкинуть пенсии военных, депутатов и прочей дряни, останется средняя в 10тыс.