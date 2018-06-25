Фото: mycompleteautoglass.com
Заторы в четыре балла ждут барнаульцев на дорогах города утром в понедельник, 25 июня. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте в районе пересечения с улицами Просторная и Попова, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы. Скорость движения здесь составляет 7-10 километров в час.
Также пробки образовались на отрезках улиц Петра Сухова, Власихинская, Советской Армии и проспекте Калинина.
В городе ведутся дорожные работы — на улице Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный бор и на улице Молодежной между переулком Ядринцева и проспектом Красноармейским.
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