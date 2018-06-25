Фото: ukraina.ru
Украинский рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и бывший депутат Рады Святослав Вакарчук выступил против действующей власти в стране. Такое заявление он сделал перед выпускниками Украинской академии лидерства, пишет РИА Новости.
Он призвал молодежь охотиться за нечестностью и коррупцией, которые, как он заявил, присущи власти Украины, а саму политическую систему назвал раковой опухолью, разъедающей страну.
При этом Вакарчук сравнил политическую систему в стране с гоббсовским Левиафаном и заявил, что главной ее чертой является страх.
Музыкант уточнил, что украинская власть боится избирателей, не выиграть следующие выборы, потерять украденные деньги, а также боится международных организаций вроде МВФ или Мирового банка. "Она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех", — заключил Вакарчук.
Комментарии
Как легко кричать о прогнившей системе и ворах у власти. У нас такие Жириновский - более удачливый эксплуатант популистских лозунгов, и Явлинский - менее удачливый, но тоже свой кусок хлеба с икрой имеющий. А вот ты попробуй похвастаться тем, что сам создал в этой жизни кроме пения ртом. Остаётся пожелать украинцам выбрать Вакарчука, а точнее других воров, которые за ним стоят. Чтобы более голодные доворовали то, что недоворовано до них.