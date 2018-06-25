Фото: vk.com/ramzan

Канал CNN пишет, что Мохаммед Салах не уверен, что продолжит играть за египетскую сборную после ЧМ-2018. Футболиста раздражает, что происходит в Грозном: его отвлекают от футбола, выдергивают на торжественные мероприятия и используют его имидж в политических целях, передает sports.ru.

Издание уточняет, что несколько дней назад национальную команду Египта пригласили на ужин, где Салаху вручили значок почетного гражданина Чечни и футболку "Ахмата". При этом на ужине футболист сидел рядом с Рамзаном Кадыровым, в зале выступали местные ансамбли.

"Мохаммед Салах – почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания. Мохаммед Салах поблагодарил за удивительно тёплый и хороший приём, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок", – цитирует издание сообщение Кадырова на его странице во "ВКонтакте".

Журналисты Джон Синнотт и Алирез Хаджихоссейни утверждают, что улыбка, которая запечатлена на снимках с мероприятий в Чечне, далась Салаху с трудом. На мундиале футболист хотел полностью сконцентрироваться на игре и забыть о политике, но его все время отвлекали.

Все началось еще до старта чемпионата. По данным The New York Times, 17 июня Салах спал в отеле, когда к нему постучались и попросили спуститься вниз на встречу с Кадыровым. После этого футболиста посадили в машину главы Чечни и отвезли на открытую тренировку, где Салах вместе с Кадыровым и его окружением приветствовал зрителей.

В то же время министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров опроверг сообщения СМИ, заявив, что Салах был в хорошем настроении и не мог сделать подобных заявлений.

"То, что сейчас пытаются говорить о Мохаммеде Салахе, ссылаясь на неизвестный "источник, близкий к клубу "Ливерпуль", нарушает его права. Я считаю, что CNN грубо нарушил права знаменитого футболиста. CNN оклеветал и поставил в неудобное положение Мохаммеда Салаха, который полон надежд, что в составе сборной Египта он сыграет с клубом "Ахмат". Я уверен, что если Мохаммед Салах прочитал эту заметку на CNN, он будет сожалеть, что CNN себе такое позволяет", – цитирует слова Умарова радио "Говорит Москва".

Издание добавляет, что ранее Салах опроверг сообщения СМИ о разногласиях внутри сборной, подчеркнув, что внутри национальной команды Египта "все едины" и уважают друг друга.