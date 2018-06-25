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Мыть или не мыть: можно ли заставить учащихся убирать классы и участки

, ИА "Амител"
Как прививают любовь к труду современным школьникам и студентам

Студенты одного из вузов Барнаула обратились в прокуратуру из-за того, что преподаватель отправила их на уборку помещений. Прокуратура встала на защиту учащихся. В редакции Amic.ru вспомнили, с какой тоской в детстве после уроков мыли пол в классе, вытирали доску, а в студенчестве весело очищали сквер от опавшей листвы. И решили выяснить, как сегодняшние школьники и студенты относятся к такой "трудотерапии", и если все это незаконно, то как сейчас детям прививают любовь к труду.

Кто на что учился

"Студенты не должны осуществлять уборку в учебных заведениях — это противоречит политике вуза, который оказывает образовательные услуги", — категорично заявила студентка АлтГУ Анастасия Патуля.

"Наводить чистоту должна техничка, поскольку это её работа, а администрация учебного заведения должна обеспечить комфортные условия для обучения", — считает студентка АФ РАНХиГС Варвара Эрмиш.  

"Каждая услуга должна быть оплачиваемой. Если я каждый месяц плачу за уборку людям, специально нанятым именно на эту работу, или плата за неё включена в стоимость обучения в университете, то вряд ли я захочу дополнительно по просьбе преподавателя мыть пол или стены. Если заплатят, то можно выполнить чужую работу", — высказывается студентка  Олеся.

"С точки зрения закона, принудительный труд и в университете, и в школе недопустим. Обучающиеся должны учиться, а уборка предоставляется другим нанятым людям", — поддержал студентов доцент Алтайского государственного университета Владимир Витвинчук.

А вот председатель Лиги студентов АлтГУ Савва Шипилов считает, что помощь родному вузу – абсолютно нормальное явление: "Мы живём в обществе, и нужно следить за самим собой, не мусорить, уважать чужой труд. Ученики могут проводить субботники или, например, помогать переносить парты, если это потребуется".

Школьная практика

Как выяснилось, школьники в Алтайском крае тоже стонут от "непосильного гнета".

Так,  Виктория, выпускница Павловской средней школы, рассказала, что, начиная с 7-го класса, в летнее время ученики обязаны мыть плитку, окна и подоконники в классах. И такой принудительный труд детей не устраивает. А с 10-го класса учеников даже обязывают проводить генеральную уборку в классе. Освобождаются только те, кто работает в другом месте, например, вожатыми в детском лагере.

Во многих школах края для учащихся введена обязательная летняя практика. С 5-го класса ученики полют и поливают клумбы, следят за газоном.

"У нас в классе обязаны отрабатывать все. Нет освобождения даже для тех, кто уехал на все лето. Осенью его попросят что-нибудь сделать. Было бы, конечно, хорошо, чтобы без школьной практики – все-таки лето", — считает 10-классник Максим, ученик барнаульской школы.

У педагогов же своя головная боль: как организовать порядок в классе, если детей привлекать нельзя, а родителям некогда.

 "С точки зрения воспитания, мыть кабинеты самостоятельно — полезно. Но дети сейчас совсем не приучены к общественному труду. Педагогам приходится с трудом организовывать уборку класса учениками после проведённых уроков. Это дополнительная нагрузка и головная боль", — согласна с коллегой Альфия Черкашина, учитель средних и старших классов.

"Я считаю, что летняя отработка для школьников полезна. Дети должны привыкать к труду. Школа — это второй дом, там дети проводят большую часть времени. Получают не только знания, но и учатся работать сообща, в коллективе. Считаю, что неделя летней отработки детям не навредит. Но я против уборки кабинетов после уроков. Во-первых, это полная антисанитария — не будут же дети носить с собой сменную одежду для уборки. Да и после уроков им есть чем заняться: кружки, секции... Поэтому в штате школы должны быть уборщики", — уверена Ирина, мама школьницы.

"У детей должно быть и трудовое воспитание. Уборки — занятие не ежедневное, проводятся раз в полгода или год. Конечно, есть технички, но школьники вполне могут убрать в классе, который они любят и облагораживают. Мы, например, делали сами ремонт в своём учебном кабинете, очень гордились этим", — не согласна студентка АлтГУ Анастасия Коваль.

Что говорит закон

Закон Российской Федерации говорит о том, что основополагающим принципом при решении вопроса о привлечении обучающихся к труду является принцип добровольности. При этом согласия одних лишь учащихся недостаточно (если они несовершеннолетние), необходимо еще согласие родителей или законных представителей.

"Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается", — выдержка из Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации".

Как воспитывать любовь к труду?

Фото: Old.zwezda.su

Поскольку воспитывать любовь к труду принуждением закон запретил, педагогам остается уговаривать родителей и детей принять участие в наведении порядка класса или пришкольной территории.

Но есть еще вариант, когда дети трудятся на пришкольном участке за деньги. Ежегодно в Алтайском крае в период летних каникул организуется акция "5-я трудовая", которую проводит региональное министерство труда и социальной защиты.  

Принять в ней участие могут дети в возрасте с 14 лет. Школьники трудятся в составе школьных ремонтных бригад, на благоустройстве, озеленении, ухаживают за памятниками и мемориалами, привлекаются к выращиванию растений, выполняют различные виды легкого неквалифицированного труда на предприятиях и в организациях,  получая при этом заработную плату и материальную поддержку.

И такой вариант устраивает всех. Так, например, заместитель директора по воспитательной работе новоалтайской школы №1  Елена Подолянченко говорит, что число желающих таким образом потрудиться очень высоко, даже мест не хватает: "В нашем учебном заведении не было и нет никаких трудовых практик и отработок, поскольку школа молодая и современная. Плюс не каждый родитель согласится на то, чтобы его чадо занималось физическим трудом. Но есть трудовая четверть — ученики за деньги приносят благо и школе, и городу, и самим себе. Желающих работать очень много, но для школы существует специальная квота, которую выделяет администрация и служба занятости. Основных объектов у нас три: бульвар им. Героя Советского Союза А. Е. Землянова, здесь идёт посадка цветов, полив, прополка; пришкольный лагерь, в котором работают вожатые; и территория школы, здесь трудятся работники строительной бригады. Занимаются мелким ремонтом и подготовкой школы к новому учебному году", — рассказала Елена Подолянченко.

 Как было в Советском Союзе

"В 1980-е годы у нас были дежурства, мы сами убирали кабинеты. Была и пятая трудовая. И мы с девочками белили всю школу. А чтобы достать до потолка, ставили парту на парту. Мальчики находились в школьном гараже, что-то ремонтировали. Кроме этого, мы собирали березовые почки и сдавали в аптеку, собирали металлолом, а на вырученные деньги школа покупала какие-то предметы, которые были необходимы для обучения", — вспомнила Наталья, мама выпускницы средней школы.

"Мы дежурили классами. Нам выдавали огромное ведро и грязную тряпку из старого мешка, мы этой тряпкой тщательно размазывали грязь по полу. Осенью заклеивали дыры в окнах, весной убирали дворик, территорию", — поделился воспоминанием Владимир Витвинчук, доцент Алтайского государственного университета.

А как за границей? 

Фото: Fishki.net

В Великобритании чистоту учебных помещений поддерживают специальные организации — клининговые компании, а школьники наводят порядок только на своём рабочем месте.

А вот японские школьники не только моют свои парты и доски, но и в целом  отвечают за чистоту классов, а еще и туалетов и коридоров.

В Южной Корее школьники убирают в кабинете сразу после уроков.

В итальянских школах есть уборщики, поэтому ученикам проявлять инициативу в поддержании чистоты незачем.

В Германии существует система дежурств: каждый класс по очереди убирает пришкольные  участки.

А вот на острове Тайвань уборка школьной территории проводится ежедневно за час до начала занятий: ученики готовят кабинеты к новому учебному дню.

Елена Кукина


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Комментарии

25.06.2018 09:35
- гость -

Только неумные люди могли написать такие законы, которые не позволяют приучать молодежь к труду. Диверсанты епрст

0  0
25.06.2018 09:38
- гость -

Задача ребенка - учиться, а мыть полы должны ответственные за это люди.

0  0
25.06.2018 09:41
- гость -

25.06.2018 09:35
- гость -

Это и есть так называемая "пятая колона"! Через благие намерения ("защита ребенка" к социальной им духовной катастрофе.

0  0
25.06.2018 09:43
- гость -

25.06.2018 09:35
- гость -
Сидевшее в 90-е в думе ворьё в своём законотворчестве делало упор на права преступников, заключённых и, как в данном случае, бездельников и лентяев. Потом приходят такие выпускники на производство и продолжают качать права - это не хочу, это не буду, и обижаются что никто на работу брать не хочет.Да я лучше ещё 60-летних подержу, чем принимать таких вот анастасий-варвар-олесь. Пусть дома перед мамой или мужем свой маникюр демонстрируют.

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