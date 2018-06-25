Фото: barnaulgorgaz.ru
Водоснабжение, которое было частично нарушено в Барнауле в результате урагана, обрушившегося на краевую столицу вечером 23 июня, восстановлено.
"В результате грозового шквала, произошедшего 23 июня, в городе Барнауле произошло частичное отключение водоснабжения. 25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена", — сообщает Главное управление МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве уточняют, что во время аварийно-восстановительных работ от холодного водоснабжения были отключены жилые дома в поселке Южный и части Центрального района.
Для местного населения был организован подвоз воды.
Что же касается всех сил и средств, задействованных в устранении последствий непогоды, то, по данным МЧС, в этом принимали участие 573 человека и 179 единиц техники.
Комментарии
в 6-30 утра не было ни какой воды в поселке Южный,так что не надо писать не подтвержденные факты
Время 09.20, в центре нет воды.
а Затон наверно уже не Барнаул? Чето нету водички то .....
В центре вода есть с 6 утра
В 7.20 на Южном детей в сады не принимали из-за отсутствия воды. Но главное - отрапортовать! "Подачу возобновили", а что до людей не доходит, так это не наша проблема?
формально в центре на первомайском есть вода, но ей даже руки мыть я не стал!!! она просто не реально ржавая или просто желтая!!! так что толку от этой воды нет!!! пришлось из набранной умываться!
Ложная информация! Змеиногорский тракт 110а - воды нет! 7-30. Нет телевидения и интернета (ростелеком). Того и другого нет вторые сутки. Подвоз воды не организован.
Враньё. Южный вообще без воды.