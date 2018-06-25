Фото: kharkovforums.com
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган добился переизбрания. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на агентство "Анадолу" и избирком Турции.
Сообщается, что уже обработано 97,7% бюллетеней. Из них видно, что действующий глава Турции набрал свыше 50% голосов и, таким образом, победил уже в первом туре.
По словам главы Верховного избиркома страны Сади Гювена, еще не обработанные бюллетени на результат никак не повлияют.
В свою очередь, Эрдоган ночью выступил перед сторонниками в Анкаре. "Вы преподали урок тем, кто ожидает, что Турция встанет на колени. Победители этих выборов — демократия и воля народа: каждого из 81 миллиона граждан", — начал он свое обращение к собравшимся.
"Мы никогда не покоримся кому бы то ни было, кроме Всевышнего", — добавил турецкий лидер.
Агентство отмечает, что ранее он уже объявил себя победителем выборов и начал получать поздравления от глав других государств. Его основной соперник - оппозиционер Мухаррем Индже - заявлял, что будет комментировать сложившуюся ситуацию лишь после объявления официальных итогов.
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