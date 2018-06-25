Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин поставил задачу завершить аварийные работы после разрушительного урагана в поселке Цветы Алтая до конца сегодняшнего дня.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, этот поселок на данный момент остается самой напряженной точкой после разгула стихии.
"Начать активные работы по восстановлению электроснабжения поселка мешают упавшие деревья. Компания "МРСК Сибири", занимающаяся восстановлением электроснабжения поселка, обратилась к главе города с просьбой направить в поселок дополнительные силы и средства", — информируют в мэрии.
Сергей Дугин распорядился форсировать работы по восстановлению энерго- и водоснабжения поселка, а также увеличить количество машин, доставляющих воду жителям.
"Аварийные работы в Цветах Алтая должны быть завершены до конца сегодняшнего дня", — подчеркнул он.
Говоря же в целом о том, как городские службы проявили себя во время борьбы с последствиями бури, глава города резюмировал: "Благодаря нашим совместным усилиям и четкому взаимодействию практически в течение суток были ликвидированы серьезные последствия урагана. Благодарю все службы города, а также МЧС России за проделанную работу. Наша задача – завершить ликвидацию последствий грозового шторма в ближайшие дни".
Комментарии
..,мешают упавшие деревья))) Так уберите!!!!Третий день без света!!!