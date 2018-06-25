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Итальянское правительство накануне, 24 июня, запретило спасательным кораблям помогать судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Independent.
По словам властей Италии, корабли с беженцами в Средиземном море, которые направляются в Европу, подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому их спасение является обязанностью Ливии.
Ранее Италия запретила спасательным кораблям с беженцами пришвартовываться в портах страны, из-за чего некоторым судам пришлось отплыть к английским берегам. А глава МИД Италии Маттео Сальвини заявил, что беженцы больше не попадут в страну через море.
Также страна пригрозила прекратить платить взносы в Евросоюз, если он не пересмотрит пути распределения беженцев по континенту.
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