Вторник, 26 Июнь, 09:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,95
€ 73,31
20°
Обь
521см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Как получить скидку при покупке квартиры в ЖК "Марс"

, ИА "Амител"
При приобретении жилья в новом жилом комплексе можно сэкономить. Рассказываем, как.

Хотите жить в современном доме будущего? Это стало реальностью. Застройщик "Адалин-Строй" предлагает отличные квартиры с неземными планировками в строящемся жилом комплексе "Марс". Благодаря современным технологиям строительства, комфортному для проживания району, фантастическим ноу-хау и развитой инфраструктуре уже сейчас этот проект можно назвать прорывом для Барнаула.

Предложения в ЖК "Марс" доступны для покупателей любых социальных групп и возрастов – от студентов до пенсионеров. А сейчас покупка стала еще более реальной, так как застройщик объявил о старте акции на приобретение одно- и двухкомнатных квартир. Можно выбрать и забронировать понравившуюся квартиру уже сейчас. Согласно условиям акции, будущий новосел получает скидку в размере 2000 рублей с каждого квадратного метра при заключении договора в июне. Таким образом, сниженная цена для покупателя "замораживается" до полного расчета, а скидка с каждой квартиры составит около 80 000 рублей.

В акции участвуют однокомнатные квартиры площадью 34-35 кв. м  и 38-39 кв. м, а также двухкомнатные квартиры площадью 41-42 кв. м и 40-41 кв. м. Предложение ограничено.

Любой желающий может наблюдать за тем, с какой космической скоростью осуществляется строительство "Марса". Темпы застройки высоки, отсутствуют какие-либо проволочки и перерывы – на сегодняшний день это практически завершенные дома первой очереди, а на подходе уже вторая, которая включает возведение еще двух домов. А ведь строительство было начато совсем недавно, в этом году! Сдача жилого комплекса планируется в конце 2019 года — начале 2020 года.

Напомним, что дома в ЖК "Марс" возводятся по технологии многослойной кирпичной кладки с облицовкой кирпичом и "мокрым фасадом". В них будут:

  • бронированные прозрачные подъезды-шлюзы;
  • видеонаблюдение в формате "360", к которому можно будет в любое время подключиться со смартфона;
  • продуманные просторные планировки;
  • большие холлы;
  • антивандальные стены;
  • "умные" видеодомофоны;
  • отказ от традиционного мусоропровода и сортировка мусора;
  • "космическая" детская площадка с "видеоняней";
  • мобильное приложение для общения между жильцами комплекса.

В комплексе также запланирована хорошая инфраструктура: магазины, спортивные и детские площадки, медицинский центр, сервисные службы, многоярусный гараж-стоянка, школа и детский сад.

Забронируйте квартиру со скидкой сейчас, "заморозьте" цену, и уже совсем скоро вы будете жить в одном из самых современных и удобных жилых комплексов нашего города.

Подробнее о ЖК "Марс" можно узнать здесь.

"Адалин-Строй":
г. Барнаул
пр. Ленина, 39 (ТЦ "Проспект"), 3 этаж;
пр. Социалистический, 130А, 3 этаж;
Стройплощадка, ул. Попова, 142
Тел.: 8 (3852) 533-233

Застройщик ООО "Адалин-Строй". Проектные декларации на сайте www.adalinstroy.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
09:34
СМИ: Кадыров попросил Путина запустить скоростную магистраль в Грозный 1
09:23
Грозовой фронт оставил села Алтайского края без света 0
09:12
Вычеты по НДФЛ предлагают для россиян, которые будут копить себе на пенсию 6
09:02
Силуанов назвал средний размер пенсий в России в 2024 году 7
09:00
Тепловизор и маркерное освещение: новинки от Volkswagen Touareg 0
08:54
Сверхтяжелый транспортный самолет на замену Ан-124 разработают в России 0
08:38
Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году 3
08:22
Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу 8
08:17
БПЗ на "Дне сибирского поля": пони, сено в гранулах, содовая и лимонад 1
08:06
Как получить скидку при покупке квартиры в ЖК "Марс" 0
07:50
На сколько поднимут тарифы ЖКХ в Алейске с 1 июля 0
07:34
Молодая суперзвезда: лучшие фото великолепной Арианы Гранде 2
07:19
Чем опасны комары этим летом и привыкают ли они к репеллентам 7
07:03
Шестикомнатную квартиру-трансформер продают в центре Барнаула за 8 млн руб. 3
06:48
Блеск и шик прощания: выпускной бал в барнаульской 42-й гимназии 9
06:32
Главное украшение футбола: самые красивые фанатки чемпионата мира – 2018 3
06:17
В ожидании бури: жара с грозами и сильным ветром продолжается на Алтае 0
06:01
Томенко оценил ремонт дорог в Алтайском крае в 50 млрд рублей 2
05:03
Бродячие коровы стали причиной гибели 23 человек в Астраханской области 0
04:02
Путин подписал указ о создании военного "Сколково" в Анапе 5
03:06
Дзюба назвал причины поражения сборной России в матче с Уругваем 5
02:01
Две девочки погибли в закрытой на солнце машине в Ростовской области 1
01:02
Депутаты выступили за отмену уголовной ответственности за репосты 0
00:13
Черчесов назвал поражение от Уругвая полезной пощечиной 1
23:56
Пентагон презентовал треугольное колесо-трансформер 1
23:34
СМИ: российские футболисты провели тренировку сразу после игры с Уругваем 2
23:13
Почти 600 рейсов отменили в Аргентине из-за забастовки 0
22:56
Сборная России "всухую" проиграла футболистам из Уругвая 7
22:32
Соцсеть "ВКонтакте" ввела новые опросы 0
22:14
Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыган во Львове 2
21:55
СМИ сообщили о похищении сына ливийского дипломата в Киеве 0
21:34
Познер объяснил "агрессивность" россиян отрывом от советского прошлого 2
21:05
Сочинская выдра предсказала проигрыш сборной РФ в матче с Уругваем 1
20:52
В России могут создать сверхмощную ядерную торпеду 1
20:34
Цены на бензин снижаются в Москве третью неделю подряд 1
20:12
Назван новый состав российской сборной на матче против Уругвая 0
19:47
ЧП с "Барракудой" на Оби во время урагана могло стать очень серьезным – МЧС 7
19:38
Скворцова назвала увеличение пенсионного возраста залогом молодости 16
19:23
В Госдуму внесли закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 0
19:08
Коротко о главном: ураган, политики-спортсмены и "золотое" топливо
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июня
19:03
Синоптики не смогли определить силу урагана, пронесшегося над Барнаулом 4
18:54
Путин не сможет посетить футбольный матч Россия – Уругвай 1
18:39
СМИ сообщили о новых могилах десантников на кладбищах под Псковом 3
18:30
Где отдохнуть барнаульцам с 25 по 29 июня и как отвлечься от дел 0
18:21
На Украине начались испытания боевого робота "Охотник" 0
17:50
Движение ограничат на трассе под Барнаулом из-за военных учений 0
17:33
Песков призвал не сгущать краски по поводу повышения пенсионного возраста 19
17:21
Схему проезда изменят на пересечении пр. Ленина с ул. Ползунова в Барнауле 0
17:15
СМИ: НАТО потерпит поражение от РФ из-за бюрократии и плохих дорог 0
17:02
Феерический финал: выпускники барнаульской школы оказались в эпицентре бури 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.