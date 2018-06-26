Хотите жить в современном доме будущего? Это стало реальностью. Застройщик "Адалин-Строй" предлагает отличные квартиры с неземными планировками в строящемся жилом комплексе "Марс". Благодаря современным технологиям строительства, комфортному для проживания району, фантастическим ноу-хау и развитой инфраструктуре уже сейчас этот проект можно назвать прорывом для Барнаула.
Предложения в ЖК "Марс" доступны для покупателей любых социальных групп и возрастов – от студентов до пенсионеров. А сейчас покупка стала еще более реальной, так как застройщик объявил о старте акции на приобретение одно- и двухкомнатных квартир. Можно выбрать и забронировать понравившуюся квартиру уже сейчас. Согласно условиям акции, будущий новосел получает скидку в размере 2000 рублей с каждого квадратного метра при заключении договора в июне. Таким образом, сниженная цена для покупателя "замораживается" до полного расчета, а скидка с каждой квартиры составит около 80 000 рублей.
В акции участвуют однокомнатные квартиры площадью 34-35 кв. м и 38-39 кв. м, а также двухкомнатные квартиры площадью 41-42 кв. м и 40-41 кв. м. Предложение ограничено.
Любой желающий может наблюдать за тем, с какой космической скоростью осуществляется строительство "Марса". Темпы застройки высоки, отсутствуют какие-либо проволочки и перерывы – на сегодняшний день это практически завершенные дома первой очереди, а на подходе уже вторая, которая включает возведение еще двух домов. А ведь строительство было начато совсем недавно, в этом году! Сдача жилого комплекса планируется в конце 2019 года — начале 2020 года.
Напомним, что дома в ЖК "Марс" возводятся по технологии многослойной кирпичной кладки с облицовкой кирпичом и "мокрым фасадом". В них будут:
- бронированные прозрачные подъезды-шлюзы;
- видеонаблюдение в формате "360", к которому можно будет в любое время подключиться со смартфона;
- продуманные просторные планировки;
- большие холлы;
- антивандальные стены;
- "умные" видеодомофоны;
- отказ от традиционного мусоропровода и сортировка мусора;
- "космическая" детская площадка с "видеоняней";
- мобильное приложение для общения между жильцами комплекса.
В комплексе также запланирована хорошая инфраструктура: магазины, спортивные и детские площадки, медицинский центр, сервисные службы, многоярусный гараж-стоянка, школа и детский сад.
Забронируйте квартиру со скидкой сейчас, "заморозьте" цену, и уже совсем скоро вы будете жить в одном из самых современных и удобных жилых комплексов нашего города.
Подробнее о ЖК "Марс" можно узнать здесь.
"Адалин-Строй":
г. Барнаул
пр. Ленина, 39 (ТЦ "Проспект"), 3 этаж;
пр. Социалистический, 130А, 3 этаж;
Стройплощадка, ул. Попова, 142
Тел.: 8 (3852) 533-233
Застройщик ООО "Адалин-Строй". Проектные декларации на сайте www.adalinstroy.ru