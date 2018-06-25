Фото: Барнаульский зоопарк
Всплеск рождаемости животных произошел в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в июне. Об этом рассказал глава заведения Сергей Писарев.
По его словам, буквально в минувшие выходные тигрица Багира родила аж шесть тигрят.
"В прошлом году это событие произошло 27 июня, когда у нее родилась тройня. Багиру так хвалили, так благодарили, так хорошо ухаживали за ней из-за этих малышей, что она решила отблагодарить", — отмечает Писарев.
Также в зоопарке родились четыре косуленка, шесть канадских волчат, пять вьетнамских вислобрюхих поросенка, два соболенка, северный олененок, гусенок и множество цыплят. Также отмечается, что в сумке кенгуру находится малыш, который вскоре должен выйти на свет.
Директор зоопарка отмечает, что подобная рождаемость свидетельствует о том, что животным в заведении комфортно, "обстановка способствует размножению, а полноценное питание позволяет появляться на свет здоровому потомству".
Комментарии
Хорошенькие зверятки! Действительно, наверное, комфортно им в нашем зоопарке, если плодятся. Удачи сотрудникам и руководству! Видно, что люди любят животных.