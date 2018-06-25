Понедельник, 25 Июнь, 11:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,24
€ 73,72
399156
27°
Обь
530см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Застройщик прокомментировал гибель крановщика во время бури в Барнауле

, ИА "Амител"
В компании подчеркнули, что не получали оповещений о надвигающемся шквале и работы велись в штатном режиме

Фото: Сергей Берденев\vk.com/barneos22

Обстоятельства гибели крановщика, который скончался в результате падения строительного крана в центре Барнаула во время урагана, прокомментировали в СК "Сибирия".

"Работа на строительстве объекта велась в штатном режиме. Никаких оповещений от МЧС о надвигающемся урагане не поступало. В момент, когда налетел порыв ветра, кран был с емкостью бетона. В этот момент отключилось электричество. При этом автоматика заблокировала движение груза. Сбросить его не удалось, как и повернуть стрелу по ветру. Прораб потребовал немедленно покинуть кран, но крановщик не успел. Сильным порывом ветра кран сдвинуло в сторону Ленинского проспекта, и он, выломав тупиковую опору, опрокинулся, при этом частично повредив здание Дворца бракосочетания. Добавим, что когда у нас есть предупреждение, то каждый объект индивидуально рассматривается, закрепляются краны, и, соответственно, никто не работает. Работа на данном объекте ведется по графику в две смены. Рабочие в жару принимают бетон ближе к вечеру для лучшего набора прочности. Поэтому, что называется, совершать подвиги нет никакой необходимости", — отметил представитель компании-застройщика.

Напомним, что трагический инцидент случился вечером 23 июня.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Ураган в Барнауле 23 июня
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.06.2018 10:35
Правда

Странно. а мне утром от МЧС приходило сообщение об усиление ветра.
Как до простого человека доходят оповещения, а до них нет.

0  0
25.06.2018 10:37
- гость -

Да, была смс.

0  0
25.06.2018 10:38
- гость -

Странно. а мне утром от МЧС приходило сообщение об усиление ветра.
Как до простого человека доходят оповещения, а до них нет.

А мне не приходила никаких оповещений от мчс. Я простой человек. Наверноее сильно простой, что не достоин подобных смс.

0  0
25.06.2018 10:40
- гость -

Перед шквалистым ветром, небо начало затягивать тучами и было понятно, что погода резко ухудшается.

0  0
25.06.2018 10:43
Дмитрий

А у крановщика глаза есть вообще, такой шквал видно было по тучам, в сети куча фото есть, и надвигался он не в 5 минут, а в течении получаса, можно было бы и мозг включить и приостановить работу заранее, опустить груз и слезть с крана. Че то сотни кранов по городу и у всех все в порядке, а у этих мчс виновато.

0  0
25.06.2018 10:44
- гость -

на мегафон было 2 смски 18 числа и тишина. и 24 числа одна пришла

0  0
25.06.2018 10:44
- гость -

Не будешь работать на износ останешься без работы, сейчас в строительной области все очень плохо в том числе и с оплатой, кучу работяг покидали с оплатой но прокуратуре до этого дела нет...

0  0
25.06.2018 10:54
- гость -

Перед шквалистым ветром, небо начало затягивать тучами и было понятно, что погода резко ухудшается.

Ураган налетел почти молниеносно. Там неизвестно что было страшнее спускаться при таком ветре или сидеть в кабине.

0  0
25.06.2018 10:56
- гость -

А у крановщика глаза есть вообще, такой шквал видно было по тучам, в сети куча фото есть, и надвигался он не в 5 минут, а в течении получаса, можно было бы и мозг включить и приостановить работу заранее, опустить груз и слезть с крана. Че то сотни кранов по городу и у всех все в порядке, а у этих мчс виновато.

Не дай Бог вам оказаться на месте этого крановщика. А то слишком умные смотрю рассуждать.

0  0
25.06.2018 10:57
- гость -

но прокуратуре до этого дела нет...

Прокуратуре ни до чего нет дела. Они вообще не хотят работать.

0  0
25.06.2018 11:03
- гость -

у меня не было никаких СМС. на двух симках - билайн и мтс

0  0
25.06.2018 11:05
- гость -


25.06.2018 10:56
- гость -
Чем больше стаж, тем больше притупляется чувство опасности!

0  0
25.06.2018 11:06
- гость -

25.06.2018 10:38
- гость -

Мне НИКОГДА не приходят СМС от МЧС.

0  0
25.06.2018 11:06
- гость -

у меня не было никаких СМС. на двух симках - билайн и мтс

Аналогично билайн - мегафон.

0  0
25.06.2018 11:15
- гость -

вообще разве важно, груженый был кран или нет, если ветром он сдвинулся с места?

0  0
25.06.2018 11:17
гость

когда у нас есть предупреждение

Как я понял, оповещения не всему населению приходят, наверное зависит от оператора или подключенных бесплатных услуг? А вот нет ли в обязанностях работодателя следить за изменением погодных условий? Например, тот же капитан судна не должен ли убедиться перед выходом судна, что ничего опасного не прогнозируется?

0  0
25.06.2018 11:22
- гость -

Например, тот же капитан судна не должен ли убедиться перед выходом судна, что ничего опасного не прогнозируется
---
у самолетчиков есть метеосводки (если неправильно назвал - поправьте), но они платные
как вариант - сделать принудительно платную сводку всем организациям города, это неплохое пополнение бюджета

0  0
25.06.2018 11:24
гость

25.06.2018 11:17
гость
А вот нет ли в обязанностях работодателя следить за изменением погодных условий?

Вряд ли. А как? Каждый час звонить в МЧС или метеоцентр и узнавать? Это не реально. Да и вряд ли есть такое требование в каких бы то ни было правилах по технике безопасности. Там есть требование не работать в опасных погодных условиях, но если они были безопасные, а резко поменялись, то это форс мажор. Вряд ли есть требование каждый час узнавать прогноз

0  0
25.06.2018 11:28
гость

25.06.2018 11:22
- гость -

Уверен, что они бесплатные. Гидрометеоцентр обязан представлять бесплатную информацию, касающуюся безопасности

0  0
25.06.2018 11:30
- гость -

как вариант - сделать принудительно платную сводку всем организациям города, это неплохое пополнение бюджета

Подобные сводки даёт АЦГМС. Им разрешено продавать подобную информацию. Какой бюджет-то?

0  0
25.06.2018 11:31
- гость -

Вообще СМС рассылки это неофициальное предупреждение.....Я не знаю почему МЧС так серьезно считает, что они выполняют свою работу...Нет такого закона, который обязывает читать смски, кто то прочитал, кто то нет..это его право...Странная эта организация МЧС, столько пафоса...., а ближе посмотреть абсолютно бесполезная организация....Две недели назад, возле подъезда обломились ветки с тополя...позвонил в МЧС, а те разводят руками типа, соберите собрание собственников, порешайте там, протокол подпишите..., затем отнесите его в какую то контору в администрации района ит .д. и т.п., в итоге опять в этот ураган эти сучья (величиной с деревья) попадали.....Вместо того, что бы подгонять пожарки для спасения людей на воде, лучше бы выявляли аварийные деревья во дворах и способствовали бы их ликвидации...Таже самая ситуация и с этим краном....дело не в погибшем крановщике (жалко конечно крановщика), дело в том , что жертв могло быть больше, ведь стройплощадка, рядом с местами массового скопления людей....вот здесь МЧС и должно РЕАЛЬНО оповещать застройщика и ЗАПРЕЩАТЬ...как? Вот здесь пусть думают

0  0
25.06.2018 11:31
- гость -

Метеосводки обязаны получать все строительные организации, ведущие высотные работы! Очередное ..... выставили как героизм. Если вижу первое, не имею смысла рассматривать второе.

0  0
25.06.2018 11:36
- гость -

В 20.30 было уже темно и понятно что надвигается буря, потому что закат в 22 часа. Рабочего надо было снять с крана.
Почему в субботу люди работают так поздно???

0  0
25.06.2018 11:37
- гость -

Уверен, что они бесплатные. Гидрометеоцентр обязан представлять бесплатную информацию, касающуюся безопасности

Тем,кому АЦГМС ОБЯЗАН бесплатно предоставлять такую инфу, он предоставляет её бесплатно. А вот коммерческим организациям этого бесплатно не положено.

0  0
25.06.2018 11:39
- гость -

Метеосводки обязаны получать все строительные организации, ведущие высотные работы!

Если они заключили соответствующий договор и платят за информацию, то они её и получают. Но подобное явление спрогнозировать сложно, это всё образовалось стихийно.

0  0
25.06.2018 11:40
- гость -


Как я понял, оповещения не всему населению приходят, наверное зависит от оператора или подключенных бесплатных услуг?

-МТС и Билайн, в прошлом году вообще ни разу, когда начались массовые предупреждения, в этом 18.03, 31.05, 1.06, 3.06, 13.06 приходило.

Ураган налетел почти молниеносно

-Были в саду, туча наползала довольно долго, успели укрыть грядку, закрыть теплицу, около 9 часов вечера, очень потемнело.

0  0
25.06.2018 11:41
гость

вот здесь МЧС и должно РЕАЛЬНО оповещать застройщика

Я так понял, МЧС уже объяснило, что такое явление не прогнозируется. Во-вторых, не уверен, что МЧС должно искать сотовые всех застройщиков, скорее застройщик, который отвечает за безопасность работ, обязан узнавать прогноз перед проведением работ. Авиаслужбы уточняют прогноз перед каждым полетом

0  0
25.06.2018 11:46
гость

25.06.2018 11:37
- гость -
Тем,кому АЦГМС ОБЯЗАН бесплатно предоставлять такую инфу, он предоставляет её бесплатно. А вот коммерческим организациям этого бесплатно не положено.

На сайте метеослужбы абсолютно бесплатная информация для всех желающих. Как я понял, в субботу она не изменилась вовремя в режиме онлайн, потому что этот ураган не был спрогнозирован

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
11:40
Томенко: необходимо повышать заработную плату бюджетникам в Алтайском крае 1
11:33
Депутат Рады обвинил власти Украины в доведении страны до обнищания 0
11:21
Не губернатором единым: какие еще выборы пройдут в Алтайском крае 3
11:14
Двое детей попали в больницу в Барнауле после укуса ядовитой змеи 0
11:02
СМИ назвали российский Су-34 самым лучшим истребителем в мире 3
10:52
Что это было: каковы причины урагана в Барнауле и ждать ли его повторения 11
10:44
Очевидцы: трамваи встали на проспекте Космонавтов в Барнауле 0
10:33
"Звериный беби-бум": барнаульский зоопарк празднует рекорд по новорожденным 1
10:27
Застройщик прокомментировал гибель крановщика во время бури в Барнауле 28
10:12
От крючка до катера: в Барнауле открылся мегадискаунтер "Трофей" 1
10:04
Итальянским спасателям запретили помогать кораблям с беженцами 0
09:48
Упавшие деревья мешают восстановить электричество в барнаульском поселке 1
09:33
Турецкий избирком сообщил о победе Эрдогана на президентских выборах 0
09:22
Мыть или не мыть: можно ли заставить учащихся убирать классы и участки 22
09:13
Нарушенное ураганом водоснабжение восстановили в Барнауле 18
09:08
СМИ: Салах хочет уйти из египетской сборной из-за встречи с Кадыровым 1
08:54
Лидер группы "Океан Эльзы" выступил против украинских властей 4
08:43
Новая рабочая неделя началась в Барнауле с четырехбалльных пробок 0
08:23
Назван средний размер пенсии в России в 2019 году 13
08:17
Новая роль: алтайских журналистов наградят за начинания в других профессиях 0
08:06
До старта самой известной горной гонки остается всего несколько недель 0
07:50
Борьба за ветеринара: на Алтае не хватает кадров в сельском хозяйстве 8
07:34
Города-соседи: на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Славгороде и Яровом 0
07:22
Ответ Томенко: каким спортом занимаются алтайские чиновники и депутаты 18
07:03
Есть дело: кто и как помогает малому и среднему бизнесу на Алтае
Рассказываем о работе Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства
06:48
Дом с двумя каминами и бильярдным залом продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 5
06:32
Фотографии звезд, которые сейчас выглядят лучше, чем в молодости 4
06:23
Профсоюз: работников культуры на Алтае сокращают ради повышения МРОТ 16
06:14
Новая неделя стартует в Алтайском крае с жары, гроз и шквалистого ветра 2
06:01
У нас нефтяным компаниям можно все: Юрий Матвейко о росте цен на топливо 3
00:42
Электричество возвращают в пострадавшие от урагана барнаульские поселки 6
23:05
Новосибирец продает коллекцию авто за 1 миллион рублей 0
22:03
Рогозин рассказал о задаче выйти на ежемесячные пуски с Восточного 10
21:04
"Чемпионы": Слепаков и Шнуров написали песню о российской сборной 0
20:11
Актер Джонни Депп рассказал, как потерял свое состояние 1
19:41
Очевидцы: асфальт провалился под машиной в Барнауле 0
19:17
Песков прокомментировал сообщения СМИ о встрече Путина и Трампа 15 июля 0
18:44
Уголовное дело возбуждено после гибели машиниста башенного крана в Барнауле 1
18:19
Грозу и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае 25 июня 0
17:44
Сотни деревьев убрали дорожники на подъезде к Барнаулу 0
17:14
Три города и пять сельских районов пострадали от урагана в Алтайском крае 2
16:43
Депутат Рады спрогнозировал "социальный взрыв" на Украине 1
16:12
Барнаулец запечатлел на видео молнию, обесточившую часть города 1
15:51
Хозяйка ресторана объяснила отказ обслуживать пресс-секретаря Белого дома 0
15:22
СК возбудил дело после столкновения "Барракуды" с мостом в Барнауле 1
15:08
МЧС объяснило, почему не было предупреждения о шедшем на Барнаул урагане 2
14:54
Улетевший балкон и сорванные крыши: новые фото последствий бури в Барнауле 4
14:29
Барнаул принял на себя основной удар стихии 23 июня 0
14:17
В Сети появилось видео падения крана в Барнауле во время урагана 0
13:43
"Алые паруса" собрали в Петербурге свыше 45 тысяч выпуснкиков 0
13:17
У летевшего из Новосибирска в Турцию самолета отказал двигатель 0
12:57
Что делать, если на машину упало дерево? 27
12:43
СК: в Барнауле нашли пропавшую восьмилетнюю девочку 0
12:10
Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана из-за работы на Трампа 0
11:41
Во власти стихии: как в Барнауле устраняли последствия разрушительной бури 1
11:04
Опубликован список адресов, где будет организован подвоз воды в Барнауле 3
10:39
Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию" 3
10:11
Режим ЧС ввели в Центральном районе Барнаула после урагана 4
09:41
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства 0
09:13
Очевидцы: в Новоалтайске затопило улицу после урагана 1
08:53
Восьмилетняя девочка безвестно пропала в Барнауле 23 июня 0
08:32
Электроснабжение в Алтайском крае восстановлено после ургана 1
08:08
СК начал проверку после столкновения плавучего кафе с мостом в Барнауле 3
07:47
Злостного вредителя серую ворону разрешат отстреливать в Алтайском крае 0
07:22
Квартиру с камином в холле и теплым балконом продают в Барнауле за 6,79 млн 0
07:03
Дорогая жизнь: как изменятся тарифы на ЖКУ в закрытом алтайском городе 0
06:44
В страшных объятиях бури: грозы и град обещают в Алтайском крае 24 июня 0
06:23
Фотографии самых странных купальников  0
06:01
Ураган завалил деревьями лестницу в Нагорном парке в Барнауле 1
01:05
Энергетики восстановят свет в Барнауле после урагана в течение пары часов 0
00:18
Следком подтвердил гибель крановщика рухнувшего в центре Барнаула крана 2
23:53
Томенко провел экстренное совещание после урагана в Барнауле 0
23:33
Ураган перевернул две фуры на мосту в Барнауле 0
23:18
Теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана 0
22:45
Строительный кран упал в Барнауле во время урагана 0
21:48
Страшный ураган с грозой и градом накрыл Барнаул: фото из соцсетей 2
21:31
Часть Барнаула осталась без света и воды из-за молнии и шквалистого ветра 1
21:01
Путин сказал выпускникам: "Впереди ожидание бурных и интересных изменений" 0
20:24
Виктор Томенко: "Мы должны серьезно поменять жизнь людей к лучшему" 2
19:10
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле 1
19:01
От +8 до +33: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июня 0
18:22
Милюков: Партия пенсионеров поддержит повышение пенсионного возраста 10
18:19
Эрдоган рассказал о сходстве с Путиным: "Мы с ним у власти уже 15 лет" 1
17:21
ЛДПР отправляет на выборы губернатора Алтайского края Владимира Семенова 1
17:15
Самые длинные шашлык и шаурму приготовят в Дагестане 0
17:01
Скандал: премьер-министра Канады оштрафовали за незадекларированные очки 3
16:24
Люди выпрыгнули из окна девятого этажа в Томске, спасаясь от пожара 1
16:09
Кадыров присвоил египтянину Салаху звание почетного гражданина Чечни 1
15:34
Кудрин вошел в Совет по противодействию коррупции 0
15:07
Болельщики из Колумбии спасли россиянина, прыгнувшего в реку прямо из кафе 4
14:24
Минфин: пока рано рисковать пенсионными средствами в России 0
14:12
Украина потребовала от Bloomberg перекрасить "ничейный" Крым на карте 0
13:40
Бабушка спровоцировала ДТП под Барнаулом с участием трех автомобилей 14
13:05
Еще один аргентинский болельщик наказан за шутки над россиянкой на ЧМ-2018 6
12:38
Общественная палата подготовит для Путина доклад по пенсионной реформе 0
12:03
Мужчина назвал пропавшую дочь террористкой, чтобы полиция быстрее нашла 2
11:44
Депутат Госдумы рассказала, как будут повышать пенсии с 2019 года 4
11:17
Ростовчанам включили отопление в квартирах в +35 градусов жары на улице 1
10:31
Свалку возле трассы Барнаул-Новороманово придется ликвидировать 1
10:16
Барнаульца придавило кабиной грузовика во время ремонта в Кузбассе 1
10:05
Барнаульцы почтили память Роберта Рождественского масштабным праздником 0
09:37
Жители Барнаула обсуждают работу электриков в селе Власиха 5
09:02
Спутник столицы: как изменятся тарифы на ЖКУ в Новоалтайске с 1 июля 0
09:01
Членам "Единой России" запретили критиковать пенсионную реформу 19
08:47
Депутат: закон не позволяет штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО 0
08:25
Украинский политик призвала "давать ногой в челюсть" русскоговорящим 1
08:06
Как менялись выпускные балы от петровских времен до наших дней 0
07:50
Как отдохнуть в Барнауле на выходных тем, кто не пойдет на пляж 0
07:34
Дизайнерскую квартиру с витражным остеклением продают в Барнауле за 9,5 млн 0
07:22
Выпускные балы начинаются для 11 тысяч школьников Алтайского края 0
07:14
"День сибирского поля": как прошел крупнейший агрофорум в Сибири 0
06:48
Даже начали снижаться: в ОНФ заявили о стабилизации цен на бензин 0
06:32
Фотографии выпускных из разных стран мира 0
06:17
Зной до +34 градусов, гроза и град накроют Алтайский край 23 июня 0
06:01
Более трети сельхозтехники в Алтайском крае не прошло техосмотр ГИБДД 0
05:51
Заделали дорожную яму в Нижнем Новгороде, полюбившуюся иностранным фанатам 0
03:58
Экс-участница "Дома-2" выпала из окна элитного московского комплекса 0
02:56
National Interest назвал ошибку политики США в отношении России 0
01:19
Российские ученые изобрели электроракетный двигатель на йоде 0
00:12
Найден способ избежать особо опасного рака и предотвратить метастазы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.