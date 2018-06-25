Фото: Сергей Берденев\vk.com/barneos22
Обстоятельства гибели крановщика, который скончался в результате падения строительного крана в центре Барнаула во время урагана, прокомментировали в СК "Сибирия".
"Работа на строительстве объекта велась в штатном режиме. Никаких оповещений от МЧС о надвигающемся урагане не поступало. В момент, когда налетел порыв ветра, кран был с емкостью бетона. В этот момент отключилось электричество. При этом автоматика заблокировала движение груза. Сбросить его не удалось, как и повернуть стрелу по ветру. Прораб потребовал немедленно покинуть кран, но крановщик не успел. Сильным порывом ветра кран сдвинуло в сторону Ленинского проспекта, и он, выломав тупиковую опору, опрокинулся, при этом частично повредив здание Дворца бракосочетания. Добавим, что когда у нас есть предупреждение, то каждый объект индивидуально рассматривается, закрепляются краны, и, соответственно, никто не работает. Работа на данном объекте ведется по графику в две смены. Рабочие в жару принимают бетон ближе к вечеру для лучшего набора прочности. Поэтому, что называется, совершать подвиги нет никакой необходимости", — отметил представитель компании-застройщика.
Напомним, что трагический инцидент случился вечером 23 июня.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
Комментарии
Странно. а мне утром от МЧС приходило сообщение об усиление ветра.
Как до простого человека доходят оповещения, а до них нет.
Да, была смс.
Странно. а мне утром от МЧС приходило сообщение об усиление ветра.
Как до простого человека доходят оповещения, а до них нет.
А мне не приходила никаких оповещений от мчс. Я простой человек. Наверноее сильно простой, что не достоин подобных смс.
Перед шквалистым ветром, небо начало затягивать тучами и было понятно, что погода резко ухудшается.
А у крановщика глаза есть вообще, такой шквал видно было по тучам, в сети куча фото есть, и надвигался он не в 5 минут, а в течении получаса, можно было бы и мозг включить и приостановить работу заранее, опустить груз и слезть с крана. Че то сотни кранов по городу и у всех все в порядке, а у этих мчс виновато.
на мегафон было 2 смски 18 числа и тишина. и 24 числа одна пришла
Не будешь работать на износ останешься без работы, сейчас в строительной области все очень плохо в том числе и с оплатой, кучу работяг покидали с оплатой но прокуратуре до этого дела нет...
Перед шквалистым ветром, небо начало затягивать тучами и было понятно, что погода резко ухудшается.
Ураган налетел почти молниеносно. Там неизвестно что было страшнее спускаться при таком ветре или сидеть в кабине.
А у крановщика глаза есть вообще, такой шквал видно было по тучам, в сети куча фото есть, и надвигался он не в 5 минут, а в течении получаса, можно было бы и мозг включить и приостановить работу заранее, опустить груз и слезть с крана. Че то сотни кранов по городу и у всех все в порядке, а у этих мчс виновато.
Не дай Бог вам оказаться на месте этого крановщика. А то слишком умные смотрю рассуждать.
но прокуратуре до этого дела нет...
Прокуратуре ни до чего нет дела. Они вообще не хотят работать.
у меня не было никаких СМС. на двух симках - билайн и мтс
25.06.2018 10:56
- гость -
Чем больше стаж, тем больше притупляется чувство опасности!
25.06.2018 10:38
- гость -
Мне НИКОГДА не приходят СМС от МЧС.
у меня не было никаких СМС. на двух симках - билайн и мтс
Аналогично билайн - мегафон.
вообще разве важно, груженый был кран или нет, если ветром он сдвинулся с места?
когда у нас есть предупреждение
Как я понял, оповещения не всему населению приходят, наверное зависит от оператора или подключенных бесплатных услуг? А вот нет ли в обязанностях работодателя следить за изменением погодных условий? Например, тот же капитан судна не должен ли убедиться перед выходом судна, что ничего опасного не прогнозируется?
Например, тот же капитан судна не должен ли убедиться перед выходом судна, что ничего опасного не прогнозируется
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у самолетчиков есть метеосводки (если неправильно назвал - поправьте), но они платные
как вариант - сделать принудительно платную сводку всем организациям города, это неплохое пополнение бюджета
25.06.2018 11:17
гость
А вот нет ли в обязанностях работодателя следить за изменением погодных условий?
Вряд ли. А как? Каждый час звонить в МЧС или метеоцентр и узнавать? Это не реально. Да и вряд ли есть такое требование в каких бы то ни было правилах по технике безопасности. Там есть требование не работать в опасных погодных условиях, но если они были безопасные, а резко поменялись, то это форс мажор. Вряд ли есть требование каждый час узнавать прогноз
25.06.2018 11:22
- гость -
Уверен, что они бесплатные. Гидрометеоцентр обязан представлять бесплатную информацию, касающуюся безопасности
как вариант - сделать принудительно платную сводку всем организациям города, это неплохое пополнение бюджета
Подобные сводки даёт АЦГМС. Им разрешено продавать подобную информацию. Какой бюджет-то?
Вообще СМС рассылки это неофициальное предупреждение.....Я не знаю почему МЧС так серьезно считает, что они выполняют свою работу...Нет такого закона, который обязывает читать смски, кто то прочитал, кто то нет..это его право...Странная эта организация МЧС, столько пафоса...., а ближе посмотреть абсолютно бесполезная организация....Две недели назад, возле подъезда обломились ветки с тополя...позвонил в МЧС, а те разводят руками типа, соберите собрание собственников, порешайте там, протокол подпишите..., затем отнесите его в какую то контору в администрации района ит .д. и т.п., в итоге опять в этот ураган эти сучья (величиной с деревья) попадали.....Вместо того, что бы подгонять пожарки для спасения людей на воде, лучше бы выявляли аварийные деревья во дворах и способствовали бы их ликвидации...Таже самая ситуация и с этим краном....дело не в погибшем крановщике (жалко конечно крановщика), дело в том , что жертв могло быть больше, ведь стройплощадка, рядом с местами массового скопления людей....вот здесь МЧС и должно РЕАЛЬНО оповещать застройщика и ЗАПРЕЩАТЬ...как? Вот здесь пусть думают
Метеосводки обязаны получать все строительные организации, ведущие высотные работы! Очередное ..... выставили как героизм. Если вижу первое, не имею смысла рассматривать второе.
В 20.30 было уже темно и понятно что надвигается буря, потому что закат в 22 часа. Рабочего надо было снять с крана.
Почему в субботу люди работают так поздно???
Уверен, что они бесплатные. Гидрометеоцентр обязан представлять бесплатную информацию, касающуюся безопасности
Тем,кому АЦГМС ОБЯЗАН бесплатно предоставлять такую инфу, он предоставляет её бесплатно. А вот коммерческим организациям этого бесплатно не положено.
Метеосводки обязаны получать все строительные организации, ведущие высотные работы!
Если они заключили соответствующий договор и платят за информацию, то они её и получают. Но подобное явление спрогнозировать сложно, это всё образовалось стихийно.
Как я понял, оповещения не всему населению приходят, наверное зависит от оператора или подключенных бесплатных услуг?
-МТС и Билайн, в прошлом году вообще ни разу, когда начались массовые предупреждения, в этом 18.03, 31.05, 1.06, 3.06, 13.06 приходило.
Ураган налетел почти молниеносно
-Были в саду, туча наползала довольно долго, успели укрыть грядку, закрыть теплицу, около 9 часов вечера, очень потемнело.
вот здесь МЧС и должно РЕАЛЬНО оповещать застройщика
Я так понял, МЧС уже объяснило, что такое явление не прогнозируется. Во-вторых, не уверен, что МЧС должно искать сотовые всех застройщиков, скорее застройщик, который отвечает за безопасность работ, обязан узнавать прогноз перед проведением работ. Авиаслужбы уточняют прогноз перед каждым полетом
25.06.2018 11:37
- гость -
Тем,кому АЦГМС ОБЯЗАН бесплатно предоставлять такую инфу, он предоставляет её бесплатно. А вот коммерческим организациям этого бесплатно не положено.
На сайте метеослужбы абсолютно бесплатная информация для всех желающих. Как я понял, в субботу она не изменилась вовремя в режиме онлайн, потому что этот ураган не был спрогнозирован