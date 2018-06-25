Пожалуй, самая обсуждаемая новость минувших выходных – грозовой шторм в Барнауле. Горожане задаются вопросами: "Что это было и повторится ли подобное?". Из-за урагана город на несколько часов (а где-то и больше) остался без света, воды. Повалена почти сотня деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны рекламные конструкции. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв.

О причинах возникновения шторма и вероятности его повторения порталу Amic.ru рассказала ведущий климатолог Алтайского государственного университета Наталья Харламова.

Такое не прогнозируется

По словам ученых и сотрудников МЧС региона, грозовой шторм на территории Барнаула действительно невозможно было спрогнозировать заранее.

"Это действительно узколокальное явление. В условиях таких высоких температур и перепадов (до этого было мощное арктическое вторжение) сформировались фронты, на концах которых наблюдались локальные грозовые фронты. Спрогнозировать точно этот ураган невозможно. Для этого необходимо обеспеченность метеостанциями через каждые 50 километров. У нас такого нет. Нигде в России. У нас их ограниченное количество. Поэтому прогноз дается общий", — поясняет Наталья Харламова.

Больше всего пострадала нагорная часть краевой столицы. Это связано с орографическими особенностями нашего города. "Там сформировалась определенная аэродинамическая труба, как мы, ученые, говорим. Усиление воздушных потоков, скорости, и поэтому удар пришелся на нагорную часть, затем мощность уменьшилась", — объясняет ученый.

Что-то подобное уже было?

Такие явления отмечаются по всему миру. Россия и Алтайский край не исключение. В 2017 году на Алтае были подобные явления, но не настолько мощные и разрушительные по своей силе.

"Огромные перепады температуры, прогрев почвы, определенное количество влажности - все это сыграло свою роль. Высвобождается просто чудовищное количество дополнительной энергии, которая провоцирует формирование таких облаков. Я видела фотографии, думаю, эти грозовые облака там даже достигали 13 километров", — отмечает эксперт.

По многолетним наблюдениям, такое явление было характерно в среднем один раз в год на территории нашего региона. Сейчас количество увеличивается. Но речь идет не только о количестве, растет мощность. И, по словам экспертов, подобного в Барнауле еще не было.

"Мы все время обращаем внимание на то, что предполагается увеличение мощности. И вот мы оказались правы. Мы не можем изменить погоду, мы можем только приспосабливаться, адаптироваться. И надо учитывать, что такое возможно", — резюмирует Харламова.

Ждать повторения?

Ученые говорят, что повторение такого явления возможно. "Безусловно, ураган может повториться, если такая жара сохранится. Но это зависит от многих факторов. Но такая возможность есть и ее нельзя сбрасывать со счетов.

Причина — глобальное потепление

В среднем в год насчитывалось 120 подобных ураганных явлений по миру. Сегодня эта цифра составляет примерно 900 за год. Причина — глобальное потепление.

"Российские ученые и европейское сообщество отмечают, что увеличивается количество подобных явлений. Показано, что увеличивается и частота, и мощность. Это уже закономерность", — говорит эксперт.