Пожалуй, самая обсуждаемая новость минувших выходных – грозовой шторм в Барнауле. Горожане задаются вопросами: "Что это было и повторится ли подобное?". Из-за урагана город на несколько часов (а где-то и больше) остался без света, воды. Повалена почти сотня деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны рекламные конструкции. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв.
О причинах возникновения шторма и вероятности его повторения порталу Amic.ru рассказала ведущий климатолог Алтайского государственного университета Наталья Харламова.
Такое не прогнозируется
По словам ученых и сотрудников МЧС региона, грозовой шторм на территории Барнаула действительно невозможно было спрогнозировать заранее.
"Это действительно узколокальное явление. В условиях таких высоких температур и перепадов (до этого было мощное арктическое вторжение) сформировались фронты, на концах которых наблюдались локальные грозовые фронты. Спрогнозировать точно этот ураган невозможно. Для этого необходимо обеспеченность метеостанциями через каждые 50 километров. У нас такого нет. Нигде в России. У нас их ограниченное количество. Поэтому прогноз дается общий", — поясняет Наталья Харламова.
Больше всего пострадала нагорная часть краевой столицы. Это связано с орографическими особенностями нашего города. "Там сформировалась определенная аэродинамическая труба, как мы, ученые, говорим. Усиление воздушных потоков, скорости, и поэтому удар пришелся на нагорную часть, затем мощность уменьшилась", — объясняет ученый.
Что-то подобное уже было?
Такие явления отмечаются по всему миру. Россия и Алтайский край не исключение. В 2017 году на Алтае были подобные явления, но не настолько мощные и разрушительные по своей силе.
"Огромные перепады температуры, прогрев почвы, определенное количество влажности - все это сыграло свою роль. Высвобождается просто чудовищное количество дополнительной энергии, которая провоцирует формирование таких облаков. Я видела фотографии, думаю, эти грозовые облака там даже достигали 13 километров", — отмечает эксперт.
По многолетним наблюдениям, такое явление было характерно в среднем один раз в год на территории нашего региона. Сейчас количество увеличивается. Но речь идет не только о количестве, растет мощность. И, по словам экспертов, подобного в Барнауле еще не было.
"Мы все время обращаем внимание на то, что предполагается увеличение мощности. И вот мы оказались правы. Мы не можем изменить погоду, мы можем только приспосабливаться, адаптироваться. И надо учитывать, что такое возможно", — резюмирует Харламова.
Ждать повторения?
Ученые говорят, что повторение такого явления возможно. "Безусловно, ураган может повториться, если такая жара сохранится. Но это зависит от многих факторов. Но такая возможность есть и ее нельзя сбрасывать со счетов.
Причина — глобальное потепление
В среднем в год насчитывалось 120 подобных ураганных явлений по миру. Сегодня эта цифра составляет примерно 900 за год. Причина — глобальное потепление.
"Российские ученые и европейское сообщество отмечают, что увеличивается количество подобных явлений. Показано, что увеличивается и частота, и мощность. Это уже закономерность", — говорит эксперт.
Комментарии
Глобальное потепление или ледниковый период?
Божье наказание, за вранье и бесстыдство.
Зато в городах проведения ЧМ по футболу "установилась" жаркая солнечная погода!
И на 9 мая в Москве всегда хорошая погода, а в Сибири холода и ненастья... Мыслим кто нас терроризирует!
эти климатологи, такие милашки. Нихрена толком не знают. то ли потепление, то ли - похолодание... Земля обвешена метеоспутниками, как новогодняя елка гирляндами, а отследить нифига не могут.
То ли дождик, то ли снег?
То ли слёзы, то ли смех?
То ли вечер, то ли день?
То ли солнце, то ли тень?
в 2005 было. Тоже в выходные после удушающей жары. Города мало коснулось, но вот лесополосы за Шадрино перед Бураново лежали по направлению урагана. В районе Бобровки все дороги березами позавалило. До сих буреломы там
а про сам шторм ничего и не сказали, хотя бы силу ветра бы озвучили. А то впечатление, что это настолько было неожиданно, что они даже силу ветра измерить не успели.
Вообще то настоящие учёные это явление ураганом не называют. Больше похоже на классическую суперячейку с ливнем и шквалом.
Зачем тогда держать такой штат дармоедов. Сайт intellicast за день предупреждал об урагане в Барнауле. Мы и отдых на природе благодаря этой инфе спланировали до 17:00. Какие метеостанции через каждые 50км.? Эпоха спутников и цифровых технологий.
25.06.2018 11:21
Filin
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в 2005 было. Тоже в выходные после удушающей жары. Города мало коснулось, но вот лесополосы за Шадрино перед Бураново лежали по направлению урагана. В районе Бобровки все дороги березами позавалило. До сих буреломы там
Точно...я на рыбалке был, на Юбилейном...., внезапно все началось.....думал все..., после насчитал больше сотни тополей навалянных........Моя палатка, фидера и т.д. все улетело...собирал потом...
Зато в городах проведения ЧМ по футболу "установилась" жаркая солнечная погода!
Как вариант. Весьма правдоподобный кстати.
они даже силу ветра измерить не успели.
Либо приборы зашкалило, либо унесло, ещё ищут.