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Реформы правительства Украины довели страну до обнищания. Такое мнение выразил депутат Рады Вадим Рабинович, пишут "Известия".
Парламентария удивило, в частности, то, что впервые в новейшей истории страны две трети местных жителей не собираются идти в отпуск.
"Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания", — цитирует издание слова депутата, произнесенные в эфире канала "112 Украина".
Также Рабинович уличил руководство Украины во лжи. Он отметил, что, согласно данным Госслужбы статистики Украины, в стране все время растут цены, но власти заявляют об обратном.
Депутат задается вопросом, где власти увидели удешевление. "На каком базаре? В основном всё подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что всё хорошо", — добавил политик.
Комментарии
Можно предположить, что он проплачен Россией. Но в любом случае, смелый Рабинович. Бандеровцы служили надзирателями в концлагерях
Можно в конце концов слетать на премьеру венской оперы.Достаточно биометрический паспорт и немного денег.
а он не власть? всегда веселят такие высказывания, за каким тогда сидят такие депутаты там?