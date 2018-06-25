Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сказал о необходимости повышать заработную плату в регионе. Такое заявление он сделал на форуме "Алтайский край. Энергия развития" в Бийске в субботу, 23 июня, сообщает пресс-служба администрации края.

"В списке регионов по показателю уровня заработной платы мы в самой последней когорте. На это повлияло огромное количество факторов, исторических и других объективных обстоятельств", — сказал Виктор Томенко.

Он считает, что с этим фактором мириться нельзя. Начать надо с повышения заработной платы бюджетникам, которая является индикатором для принятия аналогичных решений в частных компаниях.

Вопрос о заработной плате в регионе Виктору Томенко задали на форуме "Единой России", в рамках которого прошли праймериз (предварительное внутрипартийное голосование). Ранее такие же форумы состоялись в Благовещенке и Рубцовске. Следующая площадка — Барнаул. В четверг, 28 июня, единороссы определят, кто из кандидатов на праймериз пойдет от партии на выборы губернатора региона 9 сентября. Кроме Виктора Томенко в предварительном голосовании участвуют: депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты краевого парламента Сергей Серов и Татьяна Ильюченко и уполномоченный по правам бизнесменов Павел Нестеров.

Участие в бийском форуме приняли представители Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного, Троицкого и Тогульского районов, а также городов Бийск и Белокуриха.

На мероприятии Томенко спросили также о проблеме нехватки медицинских кадров в городах и селах.

"Сегодня средняя заработная плата по краю составляет 23 тысячи рублей. Врачи, как мы помним, согласно указам президента России, должны получать две заработные платы: для нас эта цифра — 46 тысяч рублей, а для наших соседей она составляет 70 и 80 тысяч рублей. При этом врач везде примерно одну и ту же работу выполняет. В этом смысле мы проигрываем. Сдвинемся здесь – поменяется ситуация", — сказал Виктор Томенко.

Он напомнил, что в крае ведется работа по улучшению условий труда, модернизации сферы здравоохранения, реализации программы "Земский доктор". Однако без решения зарплатного вопроса этого недостаточно.

Затронули на форуме и тему народосбережения. В последние десять лет построено, модернизировано, реконструировано несколько сотен социальных объектов. Возведено более 200 школ, создана самая большая в Сибирском федеральном округе сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи населению.

"Позиция руководства страны с моей личной совпадает. У нас в Сибири особая система расселения, закрепления людей на территории, их распределения и организации жизни в населенных пунктах. Мы должны за каждое поселение на самом деле бороться, сделать так, чтобы люди из Сибири не уезжали, чтобы они находили для себя возможности для реализации. Мы должны серьезно поменять жизнь людей к лучшему", — отметил Виктор Томенко.

Кстати, в 2018 году наукоград Бийск получит на свое развитие из федерального бюджета 78 миллионов рублей.