Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сказал о необходимости повышать заработную плату в регионе. Такое заявление он сделал на форуме "Алтайский край. Энергия развития" в Бийске в субботу, 23 июня, сообщает пресс-служба администрации края.
"В списке регионов по показателю уровня заработной платы мы в самой последней когорте. На это повлияло огромное количество факторов, исторических и других объективных обстоятельств", — сказал Виктор Томенко.
Он считает, что с этим фактором мириться нельзя. Начать надо с повышения заработной платы бюджетникам, которая является индикатором для принятия аналогичных решений в частных компаниях.
Вопрос о заработной плате в регионе Виктору Томенко задали на форуме "Единой России", в рамках которого прошли праймериз (предварительное внутрипартийное голосование). Ранее такие же форумы состоялись в Благовещенке и Рубцовске. Следующая площадка — Барнаул. В четверг, 28 июня, единороссы определят, кто из кандидатов на праймериз пойдет от партии на выборы губернатора региона 9 сентября. Кроме Виктора Томенко в предварительном голосовании участвуют: депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты краевого парламента Сергей Серов и Татьяна Ильюченко и уполномоченный по правам бизнесменов Павел Нестеров.
Участие в бийском форуме приняли представители Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного, Троицкого и Тогульского районов, а также городов Бийск и Белокуриха.
На мероприятии Томенко спросили также о проблеме нехватки медицинских кадров в городах и селах.
"Сегодня средняя заработная плата по краю составляет 23 тысячи рублей. Врачи, как мы помним, согласно указам президента России, должны получать две заработные платы: для нас эта цифра — 46 тысяч рублей, а для наших соседей она составляет 70 и 80 тысяч рублей. При этом врач везде примерно одну и ту же работу выполняет. В этом смысле мы проигрываем. Сдвинемся здесь – поменяется ситуация", — сказал Виктор Томенко.
Он напомнил, что в крае ведется работа по улучшению условий труда, модернизации сферы здравоохранения, реализации программы "Земский доктор". Однако без решения зарплатного вопроса этого недостаточно.
Затронули на форуме и тему народосбережения. В последние десять лет построено, модернизировано, реконструировано несколько сотен социальных объектов. Возведено более 200 школ, создана самая большая в Сибирском федеральном округе сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи населению.
"Позиция руководства страны с моей личной совпадает. У нас в Сибири особая система расселения, закрепления людей на территории, их распределения и организации жизни в населенных пунктах. Мы должны за каждое поселение на самом деле бороться, сделать так, чтобы люди из Сибири не уезжали, чтобы они находили для себя возможности для реализации. Мы должны серьезно поменять жизнь людей к лучшему", — отметил Виктор Томенко.
Кстати, в 2018 году наукоград Бийск получит на свое развитие из федерального бюджета 78 миллионов рублей.
Комментарии
Томенко: необходимо повышать заработную плату бюджетникам в Алтайском крае
Заявление хорошее
Ну вот и начались предвыборные обещания!
Томенко: необходимо повышать заработную плату бюджетникам в Алтайском крае
А Папа то этого и не знал. Вот что значит молодой губер. Он самолет свой продаст и зп повысит? Выборы то не скоро, наобещать то можно много.
Человек он надёжный по нему видно. Думаю,что все планы свои осуществит.
25.06.2018 12:05
- гость -
Они все надежные пока к власти рвутся, а как кресло займут, так обо всех обещаниях до следующих выборов забывают!
Томенко: необходимо повышать заработную плату бюджетникам в Алтайском крае
а за счет кого - кто у нас будет пополнять бюджет-то...
Не обязательно повышать зарплату за счет пополнения бюджета, можно и за счет перераспределения. Есть несоразмерно высокие зарплаты, премии, есть несоразмерно дорогие служебные машины, ремонты служебных кабинетов, командировки и другие не очень оправданные в нынешней ситуации траты из бюджета. Их можно пересмотреть
25.06.2018 12:18
гость
Можно. Но никто не будет)))
25.06.2018 12:20
- гость -
Можно. Но никто не будет)))
Так вот я и надеюсь, что Томенко говорил о том, что будет...
25.06.2018 12:18
гость
Не обязательно повышать зарплату за счет пополнения бюджета, можно и за счет перераспределения.
а то, новоявленная пенсионная реформа это и имеет своей целью ))
а то, новоявленная пенсионная реформа это и имеет своей целью ))
податное население страны будет дополнительно 5 и 8 лет, в зависимости от пола, пополнять бюджет, и соответственно на 5 или 8 лет меньше из него получать - один профит для гос-ва ))
А вот я тоже умею комменты нужные писать, возьмете на работу. Я тоже очень надежный человек.
Наконец-то власть обратила внимание на зарплату бюджетников! Будем ждать обещанного.
На это повлияло огромное количество факторов, исторических и других объективных обстоятельств", — сказал Виктор Томенко.
интересно, это какие же объективные обстоятельства
25.06.2018 12:18
гость
Не обязательно повышать зарплату за счет пополнения бюджета, можно и за счет перераспределения. Есть несоразмерно высокие зарплаты, премии, есть несоразмерно дорогие служебные машины, ремонты служебных кабинетов, командировки и другие не очень оправданные в нынешней ситуации траты из бюджета. Их можно пересмотреть
Вот это реальное решение проблемы и низких зарплат, и низких пенсий!!! Только кто ж у себя - то заберет?
Я знаю, как повысить, и готов подсказать!
Нужно вышвырнуть на улицу часть сотрудников, нагрузку перераспределить на оставшихся и повысить им зарплату до приемлемой величины.
Так уже сделали с врачами и педагогами, милиционерами, сотрудниками Почты и Сбербанка. Метод рабочий, правда!
Ничего нового... популизм...
Ни слова об улучшении экономического и социального климата, являющихся фундаментом повышения зарплат ВСЕМ!
Обозначать цель без обозначения шагов движения к ней - это ОЧЕНЬ непрофессионально.
Скажите, какие предпосылки к повышению з/п? Потому что у "соседей" зарплата больше? Так, у негров тоже, кое-что больше. Предлагаете - вытянуть?
А тупое повышение зарплат из пустой казны - это еще один виток кризиса и увеличения инфляции.
25.06.2018 12:28
гость
Думаю, вы надеетесь на нечто другое. Например, получить какие-нибудь ништяки за комменты.
25.06.2018 12:54
Ирина
наконец-то? Правда? Впервые за 18 или сколько там лет?