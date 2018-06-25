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Прокуратура Барнаула выявила множество нарушений в частных детских садах краевой столицы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Так, проверки были проведены в семи частных детских садах и центрах по присмотру и уходу за детьми на территории Индустриального района.
"В ходе проверки в деятельности указанных индивидуальных предпринимателей и организаций выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, трудового законодательства", — констатируют в прокуратуре.
В числе наиболее серьезных нарушений называется то, что помещения не отделены противопожарной перегородкой от иных помещений. Кроме того, выявлено использование пожароопасных материалов на путях эвакуации.
Также прокурорами выявлены факты того, что работниками частных детсадов не пройдены периодический медицинский осмотр и аттестация на знание санитарных норм и правил, а питание детей организовано не в соответствии с примерным десятидневным меню.
Кроме того, выяснилось, что персонал детских учреждений не проверен на наличие справок об отсутствии судимости.
В этой связи в отношении индивидуальных предпринимателей и директоров детских садов были внесены представления об устранении нарушений.
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