Помните легендарную группу Бари Алибасова "На-На"? Конечно, помните! А 18 октября у вас будет возможность послушать их вживую в ресторане "Барнаул". Коллектив выступит с программой "Новое и лучшее". По словам организаторов, шоу включает необычные костюмы и репертуар, состоящий как из всеми любимых известных хитов "Фаина", "Упала шляпа", "Красивая", так и абсолютно новых песен "Зинаида", "Тук-Тук", "Легенда" и многих других.

Каждое выступление группы "На-На" превращается в неповторимое зажигательное шоу, на котором артисты заряжают зрителей положительными эмоциями и дарят незабываемый фееричный праздник. Так, для барнаульских зрителей свои зажигательные песни споют бессменные солисты квартета — заслуженные артисты России Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а также Леонид Семидьянов и Михаил Игонин. А ресторан "Барнаул" – пожалуй, идеальная площадка для проведения концертов. Сюда нередко приезжают известные артисты, выступления которых проходят на самом высоком уровне. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым!

Сбор гостей – 18 октября в 19.00. Билеты уже в продаже. Вся информация по указанным телефонам и в соцсетях ресторана.

Amic.ru совместно с рестораном "Барнаул" разыгрывает пригласительный на это мероприятие.

Хотите выиграть — проходите тест и отвечайте на вопросы, связанные с творчеством группы "На-На". Итоги подведем 24 сентября. Счастливчик получит один пригласительный на две персоны.

Напомним, что "На-На" – 14-кратные обладатели Национальной музыкальной премии "Овация", Правительственных наград, их именные "звезды" заложены в Москве и еще в трех российских городах. В следующем году группа отметит 30-летний юбилей со дня создания. За эти годы артисты с гастролями посетили более чем 30 стран планеты, и теперь новую программу смогут увидеть жители Барнаула и гости краевой столицы.

Ресторан "Барнаул": площадь Победы, 3

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