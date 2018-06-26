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БПЗ на "Дне сибирского поля": пони, сено в гранулах, содовая и лимонад

, ИА "Амител"
Компания организовала сразу несколько площадок на агрофоруме, прошедшем 20-21 июня в Павловском районе Алтайского края

Барнаульский пивоваренный завод принял участие в агрофоруме "День сибирского поля", где представил сразу две площадки со своей продукцией. Одна из них — это экспозиция кормосмесей для животноводства, а другая была с продукцией, давно знакомой потребителю, — прохладительными напитками от производителя. 

Находка для фермера

Цех по производству кормовых добавок был запущен БПЗ еще в 2015 году. За это время было проведено масштабное исследование эффективности их применения, а также расширен ассортимент продукции и география продаж кормосмесей. Одну из новинок – гранулированное сено – БПЗ представил на рынке сравнительно недавно, и вот презентация новинки прошла в рамках агрофорума. Причем она была продемонстрирована буквально "в действии": сено жевал пони по кличке Лучик, представляющий экспозицию Барнаульского пивоваренного завода.

Как отмечают эксперты, такая кормовая смесь – отличное питание в животноводстве. Оно не только хорошо усваивается и способствует правильному обмену веществ у животных, но и имеет в своем составе сбалансированное количество протеина, витаминов и микроэлементов. А в конечном итоге – здоровое, вкусное и полезное мясо для потребителя.

Напитки от БПЗ

Дни проведения агрофорума выдались жаркими, а потому весьма кстати пришлась посетителям площадка Барнаульского пивоваренного завода с прохладительными напитками. Кроме того, во время проведения мероприятия на форуме работали "медсестры", которые в шутку предлагали посетителям измерить в их организме содержание содовой, раздавали флаеры и рассказывали, где можно получить приятные сюрпризы от БПЗ. В эти дни выпить лимонада Гуд Страйпс и столовой воды "Содовая" каждый желающий мог совершенно бесплатно. 

Как отмечают представители компании, всего в рамках "Дней сибирского поля" гостями агрофорума было выпито около пяти тонн прохладительных напитков и две тонны кваса.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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26.06.2018 09:26
ГОСТЬ

Дно сибирского поля!

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