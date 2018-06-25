Фото: st.vkonline.ru
В Алтайском крае начался прием документов для поступления в вузы. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что поступить на бюджетные места смогут более половины выпускников школ. Для этого вузам в текущем году по программам бакалавриата и специалитета выделили 5,8 тысячи бюджетных мест (против 5,7 тысячи в 2017-м).
Абитуриенты смогут поступить на 101 направление подготовки бакалавров, 18 направлений подготовки специалистов, 78 — магистров.
Больше всего бюджетных мест выделено по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" (31,4%), "Образование и педагогические науки" (25,4%), "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" (15%), а также "Здравоохранение" (8,4%).
Кроме этого, в алтайских вузах открываются новые образовательные программы. Так, в АлтГТУ появилась программа "Цифровые финансы", в АлтГУ - "Антропология и этнология", "Медиакоммуникации", "Фармация" и "Судебная и прокурорская деятельность".
В Алтайском государственном медуниверситете проводят набор на традиционные образовательные программы: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело", "Фармация". Больше всего бюджетных мест выделено по специальностям "Лечебное дело" (305) и "Педиатрия" (95). В целом для поступления на бюджетную форму обучения в вузе выделено 480 мест, 211 человек будут приняты по свободному конкурсу.
В Алтайском государственном педуниверситете ведут подготовку учителей, воспитателей, психологов, тренеров, логопедов, педагогов дополнительного образования, а также специалистов непедагогических специальностей, таких как "Информатика", "Туризм", "Организация работы с молодежью", "Переводоведение".
Как и в 2017 году, в вузах при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. В частности, в АлтГТУ обладателям аттестата или диплома с отличием дополнительно начисляется по 10 баллов.
Подчеркивается, что документы на бюджетные места будут приниматься до 26 июля. Подавать их можно одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям) в пять вузов.
В приемные комиссии нужно предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании. На некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медосмотра.
Отмечается, что в приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты, которые имеют особые права при приеме и которые поступают на целевое обучение. После этого — поступающие, которые вовремя принесли оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).
Комментарии
Вперед, будущие менеджеры и работники фаст-фуда! Двери в "светлое будущее" открыты! Вэлкам!
только балбес пойдёт в барнаульский недовуз