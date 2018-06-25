Спикер АКЗС против повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет

Повышение пенсионного возраста женщин до 63 лет — неправильный шаг, особенно для таких работниц, как доярки. Такое мнение высказал председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко. Его слова приводит "Алтайская правда".
Романенко подчеркнул, что "реорганизация пенсионной системы нужна, и это все прекрасно понимают".
"Просто говорить о том, что мы имеем только отрицательное отношение к реформе, не совсем правильно. Во-первых, есть разные категории жителей, в том числе Алтайского края, есть много недовольных. На первую группу людей, которые уже непосредственно находятся на пенсии, закон повлияет позитивно. Они получат достаточно большую прибавку. Вторая группа – молодые люди, они пока даже не думают об этом. Но есть категория людей от 55 до 60 лет, которая озабочена повышением пенсионного возраста, и лично у меня есть много критических замечаний по этому поводу", — прокомментировал Александр Романенко.
Повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет он назвал неправильным шагом. Особенно для доярок.
"Это наши женщины, наши мамы, бабушки, которые нужны в семье, чтобы помогать своим детям в воспитании внуков. В свое время, наверное, не зря устанавливалась именно такая разница в возрасте для ухода на пенсию между мужчинами и женщинами. Я уже не говорю о сроках жизни — есть такой термин, как доживание после ухода на пенсию", — сказал Романенко.
Он сообщил, что в АКЗС обсудят скандальный законопроект. Депутаты его детально обсудят и выскажут свои предложения.
Идею повысить пенсионный возраст продвигает российское правительство. Если Госдума ее поддержит, то с 1 января 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Для женщин он повысится к 2034 году на восемь лет (с 55 до 63), для мужчин к 2028 году на пять лет (с 60 до 65).
Комментарии
что за дискриминация по половому признаку?
Романенко полностью поддерживаю!!! Для женщин можно было бы не повышать пенсионный возраст или только для каких-то отдельных профессий . Ждём детального обсуждения нашими депутатами
Необходимо изучать и анализировать Алтайский край, как у нас обстоят дела, есть ли рабочие места
Пенсия и правда станет только больше,если добавят пенсионный возраст и в этом спикер АКЗС прав. Только нужно как-то донести эту информацию до жителей,которые это не понимают.
Не повезло вашей маме,никакой от вас благодарности за воспитание....
Повышение пенсионного возраста женщин до 63 лет — неправильных шаг, особенно для таких работниц, как доярки. Такое мнение высказал председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко
как-бы ввертать взад не пришлось члену постоянного депутатского объединения фракции «Единая Россия» из-за партийной дисциплины ))
«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег — депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы» - cекретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак
25.06.2018 12:22
- гость -
Пенсия и правда станет только больше,если добавят пенсионный возраст
вот только ты до нее не доживешь
25.06.2018 12:22
- гость -
Пенсия и правда станет только больше,если добавят пенсионный возраст и в этом спикер АКЗС прав. Только нужно как-то донести эту информацию до жителей,которые это не понимают.
только доживать до этой большей пенсии будут не только лишь все...
Даже если сейчас рабочих мест нет, это не значит, что их не будет и потом. Государство в любом случае о нас позаботится
25.06.2018 12:26
Алина
Даже если сейчас рабочих мест нет, это не значит, что их не будет и потом. Государство в любом случае о нас позаботится
ОО - ольгинские боты подтянулись ))
Вот это кпрф срач наводят в комментариях,на больше ума нет что ли?
Смешные эти боты
Я против, но допускаю, что повышение продолжительности нашей жизни зависит от нашего благосостояния. Благосостояние зависит от экономики. Экономика зависит от повышения пенсионного возраста. Блин, замкнутый круг. Хотя в том же Китае, пенсия как у нас, 60 и 55 лет, а экономика прет. Китай уже вторая экономика мира. И средняя продолжительность жизни там 75 лет, побольше нашей. Может не так все и связано?
Чистой воды популизм. Сейчас из Московского офиса ЕР позвонят Романенко и он возьмёт свои слова взад!
Согласен, возраст должен быть одинаков с мужчинами и равняться 55лет.
Интересно, хватит у Томенко духа выступить против повышения пенсионного возраста? Будет скандальным губернатором, но и популярность, и узнаваемость на федеральном уровне взлетят до небес
Александр Алексеевич человек грамотный и рассудительный,думаю под его руководством депутаты как положено изучат этот вопрос.
Не Томенко реформу придумал, поэтому ,независимо какое у него мнение на нем негативно это не отразится.
25.06.2018 12:38
гость
метаболизм разный, они и стареют позже
Вот только жить в эту пору прекрасную
Уж не предется ни мне ни тебе.
(пенсия с 90-95 и никакой дискриминации)
(пенсия с 90-95 и никакой дискриминации)
и для пополнения бюджета пользительно ))
Необходимо изучать и анализировать Алтайский край, как у нас обстоят дела, есть ли рабочие места
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Что тут анализировать, открой любую газетку по работе, почти все объявления возраст до 45 лет