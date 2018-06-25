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В Алтайском крае местные жители могут лишиться отдыха за рубежом из-за долгов по налогам. Об этом пишет пресс-служба УФНС России по региону.
Подчеркивается, что срок уплаты имущественных налогов истек еще в декабре 2017 года. Тем, кто не оплатил их, начисляют пеню.
Также налоговики обращаются в суд для принудительного взыскания долга. После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, где человеку платят заработную плату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа будут использовать для погашения задолженности.
Кроме этого, для взыскания долга перед бюджетом налоговики могут обратиться к судебным приставам, которые смогут арестовать имущество должника или ограничить его право на выезд за рубеж.
По словам начальника отдела урегулирования задолженности краевого УФНС Галины Сухановой, выезд за рубеж запрещается при задолженности свыше 10 тысяч рублей. "Стоит отметить, что снять это ограничение мгновенно не удастся: подтвердить погашение задолженности налоговые органы могут по истечении трех-пяти дней, так как платеж принимается банком, обрабатывается федеральным казначейством и только затем учитывается в информационной базе налоговой службы", — добавила она.
В заключение отмечается, что проверить наличие задолженности и погасить ее можно при помощи сервиса "Личный кабинет" на сайте Федеральной налоговой службы, на портале госуслуг или в инспекции по месту жительства.
Комментарии
это статья издевательство? какой отдых за границей и главное на какие шиши? закрылось почти 60% турагенств с 2015 года вот вам показатели роста
25.06.2018 13:00
- гость -
Это они депутатам адресовывают, те по заграницам отдыхают...и налоги не плотят....А простые то граждане так, только до речке доехать...и то недалеко, бензин дорогой...
Это точно) Напугали ежиков ))))