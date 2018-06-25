Фото: vsemobrake.ru
Жительницу Алтайского края оштрафовали за матерные комментарии под фотографией одного из пользователей популярной социальной сети.
Как сообщили в краевой прокуратуре, женщину привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление.
Установлено, что женщина унизила человеческое достоинство потерпевшего, оставив под его фотографией комментарий, содержащий грубую нецензурную брань.
В итоге правонарушительницу обязали заплатить штраф в размере 1000 рублей.
Комментарии
Она оставила оскорбление и подписалась? А то на амике такое бывает, но под никами
Она оставила оскорбление и подписалась?
Ну, ФИО и адрес места жительства она точно не подписывала. IP адрес и кому он принадлежит сообщил провайдер по запросу суда?
читайте не через слово. это в соцсетях. там без регистрации никак
Т.е. за косарь можно обматерить кого угодно? )
25.06.2018 12:49
А это идея.
Только ни кого угодно, а кого надо.
Никаких денег не хватит, если материть тех кого надо бы.
25.06.2018 13:16 - гость -
А Вы считаете что Вас некому и не за что? Удивляет самомнение некоторых. такие прямо все безгрешные.
Вот если только в складчину?
25.06.2018 13:19
Нет нужды. Есть группировка Ленинград.
надо так надо
25.06.2018 13:19
А Вы считаете что лучше все по тихому?
Зря. Неполучится.
и было дело в чем 7
или она тп