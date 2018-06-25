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Глава информационного отдела египетской сборной по футболу Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий Мохаммед Салах намерен покинуть национальную команду из-за чеченского главы Рамзана Кадырова. Об этом пишет RT.
"Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации", — рассказал Исмаил, добавив, что никакого разговора на данную тему не было. Также он посоветовал не брать никакую информацию о футболисте, кроме той, что есть в его Twitter-аккаунте. "Я не знаю, откуда у CNN эта информация", — добавил руководитель информационного отдела.
В ответ на вопрос, означает ли данный ответ, что Салах остается в сборной Египта, Исмаил сказал: "Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем".
Напомним, ранее издание CNN написало, что Салах считает, что его использовали в политических целях и не хочет затрагивать темы, не касающиеся футбола, а также участвовать в создании образа какого-либо политика.
В Чечне слухи о желании Салаха покинуть национальную команду Египта опровергли.
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