Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Нагорный парк в Барнауле уже второй день приводят в порядок после страшного урагана, обрушившегося на краевую столицу вечером 23 июня.
Фотокорреспондент портала Amic.ru Екатерина Смолихина побывала на объекте туркластера "Барнаул — горнозаводской город" и запечатлела, что происходит здесь после бури.
Напомним, что грозовой шквал в Барнауле обернулся целым рядом ЧП. Многие жители города остались без воды и света, повсюду ломались деревья, в центре краевой столицы рухнул кран, в результате чего погиб мужчина, а плавучее кафе "Барракуда" угодило в шторм.
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В настоящее время в городе проводятся аварийно-восстановительные работы.
Комментарии
Как так?! Это как же были смонтировано ограждение на набережной, что его повалило ветром, пусть и сильным. А если человек навалится, он не продавит перила в реку?
13:58
Ограждение на набережной повалило баржой с людьми. Она сначала в набережную врезалась...
Забор верхнего уровня на набережной заштукатурен шпаклевкой для внутренней отделки?!!