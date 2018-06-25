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Жительница Заринска приговорена к штрафу в размере 20 тысяч рублей за то, что она укусила полицейского, не желая выполнять законные требования стражей порядка.
Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстала 36-летняя женщина, которая находилась возле кафе-бара в состоянии алкогольного опьянения и вела себя вызывающе.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возле кафе осужденную, открыто справлявшую нужду в общественном месте. Пытаясь пресечь противоправные действия пьяной, сотрудники, находящиеся в форменном обмундировании, разъяснив последней о совершении ею административного правонарушения, предложили проследовать в служебный автомобиль для дальнейшего прохождения медицинского освидетельствования", — уточняют в прокуратуре.
Однако, не желая выполнять законные требования правоохранителей, женщина укусила одного из полицейских за руку.
В итоге ее приговорили к штрафу размере 20 тысяч рублей с установлением срока выплаты в течение 60 дней с момента вступления приговора в законную силу.
Комментарии
Она решила что змеи ее родственники
Вот справила нужду за 20 тысяч. И нафига было ее тащить в участок, не думаю, что была трудность установить ее личность на месте. Противоправные действия в виде справления нужды к моменту прибытия полиции она скорее всего прекратила. Установили личность, прислали штраф
Надеюсь, что это единичный случаи (а не зомби апокалипсис).
обнаружили возле кафе осужденную, открыто справлявшую нужду в общественном месте
В каждом кафе по санитарным нормам должен быть туалет
а менты святые сами-то? много раз видел справляющих ментов с пивом при исполнении.
по Бийской трассе регулярно мужские особи справляют нужду
нет такого административного правонарушения как справления естественных надобностей в общественном месте
Насколько я понимаю, это подходит под хулиганство