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Аналитики: россиянам с доходом в 30-40 тысяч рублей приходится брать займы

, ИА "Амител"
Гражданам со средним доходом не хватает около 5 тысяч рублей, чтобы не прибегать к микрозаймам

Фото: 0bd.ru

Гражданам РФ с доходом в 30-40 тысяч рублей в месяц не хватает порядка 5 тысяч рублей для сбережений, поэтому им приходится брать займы на нужные покупки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование крупнейшей микрофинансовой компании "Домашние деньги".

Аналитики отмечают, что сейчас потребность россиян в микрозаймах находится на высоком уровне, так как совершить нужные покупки без оформления ссуды "не представляется возможным".

"На сегодня среднестатистическому заемщику с доходом до 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около 5 тысяч рублей для того, чтобы откладывать эту сумму и не прибегать к заемным средствам в течение года", — отметили в компании, добавив, что за год показатель вырос всего на 5%. "Годом ранее рост был на уровне 1,5%", — добавили аналитики.

По итогам пяти месяцев текущего года количество действующих заемщиков МФО достигло рекордного показателя — свыше восьми миллионов человек, то есть порядка 10% от экономически активного населения страны, подчеркивается в исследовании.

Отмечается, что около 82% клиентов МФО не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций по разным причинам. Порядка 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, у 8% просроченная задолженность до 30 дней, 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 18% имеют положительную кредитную историю, а еще 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке из-за отсутствия кредитной истории.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.06.2018 13:53
гость

с доходом до 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около 5 тысяч рублей

А с доходом в 15-20 тысяч не хватает 25-30 тысяч

0  0
25.06.2018 13:53
- гость -

А у кого доход только половина озвученной суммы? Тогда им не хватает столько, сколько у них есть! И большая часть их них не берет займы, а просто живут бедствуя...

0  0
25.06.2018 13:59
- гость -

"для того, чтобы ... не прибегать к заемным средствам в течение года"... за год показатель вырос всего (!!!!) на 5%. "Годом ранее рост был на уровне 1,5%" Аналитики хре..ы! не всего, а в ТРИ РАЗА!

0  0
25.06.2018 14:06
- гость -

не хватает порядка 5 тысяч рублей для сбережений, поэтому им приходится брать займы на нужные покупки

а отказаться от сбережений и спускать все на текущее потребление ни судьба...

0  0
25.06.2018 14:08
- гость -

10000 за квартиру/интернет/телефон 5000 за бензин 15000 на еду. потом нужно одеться, отдохнуть хотя бы на выходных в горный выехать. если кто-то заболел это минимум 5000 на лекарства. 60 тысяч кое как хватает.

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