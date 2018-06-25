Фото: vk.com/incident_brn
Штормовое предупреждение из-за возможной бури продлено в Алтайском крае на 25 июня и на ночь 26 июня.
"В Алтайском крае днем 25 и ночью 26 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, при грозах местами шквалы до 25-30 метров в секунду", — информирует региональный Гидрометцентр.
Кроме того, до 29 июня продлено штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. До этого же дня действует предупреждение о высокой пожароопасности.
Напомним, что вечером 23 июня на Барнаул обрушился грозовой шквал, который обернулся целым рядом ЧП. Многие жители города остались без воды и света, повсюду ломались деревья, в центре краевой столицы рухнул кран, в результате чего погиб мужчина, а плавучее кафе "Барракуда" угодило в шторм.
В настоящее время город приводят в порядок после разгула стихии.
Комментарии
Штормовое предупреждение из-за возможной бури продлено в Алтайском крае на 25 июня и на ночь 26 июня
То есть сегодня в Алтайском крае все стройки заморожены?
ага и баракуды не плавают)