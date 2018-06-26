Томенко оценил ремонт дорог в Алтайском крае в 50 млрд рублей

50 млрд рублей требуется Алтайскому краю на полноценный ремонт дорог на пять лет. Об этом заявил врио губернатора региона Виктор Томенко на праймериз (предварительное голосование) "Единой России" в Барнауле в понедельник, 25 июня.
"Я много уже проехал по краю (за первые три недели работы в должности — прим.ред.). Нынешнее состояние дорог, положа руку на сердце, совсем плохое, никуда не годится. Видно, что многое сделано, федеральные дороги ещё нормальные. Но муниципальные и региональные — предмет нашего внимания. Ориентировочно на пять лет для ремонта всех дорог в крае потребуется 50 млрд рублей. Будем искать возможности", — сказал Томенко.
Напомним, в предварительном голосовании партии "Единая Россия" участвуют пять кандидатов: Виктор Томенко, депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров. Члены партии и сторонники выберут одного кандидата, который и пойдет от партии на выборы губернатора 9 сентября 2018 года.
Комментарии
Как думаете , как региональная власть может найти ВОЗМОЖНОСТИ ? Правильно, затягиваем пояса , чтоб штаны не упали и готовимся к увеличению местных налогов .