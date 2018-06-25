Фото: medicalnewstoday.com
Сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с сентября будут посещать курсы врачебной этики. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на сайт мэрии Москвы.
Затем эффективному общению обучат работников всех больниц столицы России. Врачи, медсестры и администраторы городских поликлиник уже посещают такие занятия с 2017 года, отмечает издание.
Пилотный проект в приемном отделении НИИ им. Склифосовского будет длиться до конца 2018 года, а в следующем году в нем поучаствуют остальные отделения клиники, добавил глава медучреждения Сергей Петриков.
В институте обучение будут проходить зав. отделением, доктора, медсестры и администраторы. Медиков научат правильно беседовать с пациентами, успокаивать их и не вызывать негативной реакции. Кроме этого, врачи узнают, как избежать профессионального выгорания.
Образовательные курсы для медперсонала продлятся 24 часа — три дня по восемь часов. Группы будут состоять из 12–15 человек. Вести занятия будут профессиональные психологи.
Комментарии
Лечусь в 3й больнице Зеленоградского округа Москвы.
Видимо с целью улучшения обслуживания эту больницу переименовали в ГКБ им. Кончаловского. Теперь вот дело улучшения состояния пациентов довершат курсы вежливости для персонала...
На самом деле вот какая есть проблема.
В одном окошке неспешно принимает документы у нескольких десятков оформляющихся одна регистратор. На заднем фоне ещё две сотрудницы занимаются другими задачами. Как правило, в приёмном отделении приходится просидеть в тяжкой атмосфере около 4х часов. Спасибо, что местным туалетом при этом позволяют пользоваться. Уверена, что в других городских больницах ситуация схожая.
Может быть вежливость и этика по отношению к (оформляющимся) пациентам больниц должна начинаться с уважения к их времени и удобству?