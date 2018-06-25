Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают о провале в асфальте на парковке рядом с краевой больницей.
"Возле краевой больницы на парковке проваливается асфальт. Уже одна машина провалилась, кое-как вытащили своими силами", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Отметим, что буквально накануне горожане сообщали еще об одном провале в асфальте - у ТРЦ "Огни".
Комментарии
Задолбали уже эти водятлы, весь асфальт в городе раздавили. Вчера у "Огней" сегодня у краевой больнице. Выписать штраф обоим....