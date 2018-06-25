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Власти Новосибирской области назвали три вуза, которые готовы принять студентов непрофильных специальностей Новосибирского аграрного университета (НГАУ). Ранее вуз лишился аккредитации по ряду направлений, пишет "НДН.Инфо".
В региональном правительстве уточнили, что НГАУ получил предварительное согласие от руководителей СибУПК, РЭУ им. Г.В. Плеханова и СГУПС. В данный момент ведется работа по согласованию условий перевода.
Кроме этого, для студентов подыскивают и другие вузы.
Также областное минобразования подготовило письмо в военкомат о предоставлении выпускникам отсрочки от призыва в армию на время перевода в другие вузы.
Напомним, ранее стало известно, что НГАУ лишили аккредитации по направлениям подготовки специалистов (уровень специалитет) "Таможенное дело" и "Правоохранительная деятельность". В результате более 70 выпускников оказались под угрозой остаться без диплома государственного образца.
"Дипломы НГАУ выпускникам теперь действительно не светят, но совсем без дипломов гособразца студенты не останутся", — цитирует издание слова проректора по учебной работе аграрного университета Владислава Бабина.
Он уточнил, что всего в стране осталось порядка 20 вузов с направлениями "Таможенное дело" и "Правоохранительная деятельность", в том числе подведомственных Минюсту и МВД, где "гражданским" выпускникам без обучения в этих вузах защищать дипломы нельзя.
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