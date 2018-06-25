Разрушительный ураган, который обрушился на Барнаул вечером 23 июня, может повториться в краевой столице 27 и 28 июня.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в крае подобные природные явления на этой неделе повторятся наверняка, а непосредственно в Барнауле наиболее неблагоприятная ситуация ожидается 27 и 28 июня.
Также собеседница подчеркнула, что конкретное место грозовых шквалов очень трудно спрогнозировать ввиду кратковременности и локальности.
Например, минувшая буря затронула только часть краевой столицы. Если в нагорной части Барнаула во время разгула стихии метеостанция зафиксировала 19 миллиметров осадков и порывы ветра до 25 метров в секунду и более, то в районе Научного городка ситуация была совершенно другой — 11 миллиметров осадков и ветер до 12 метров в секунду.
Читайте также: Улетевший балкон и сорванные крыши: новые фото последствий бури в Барнауле
Также в алтайском ЦГМС отметили, что до конца рабочей недели в Алтайском крае продолжится аномально жаркая погода.
Кроме того, в регионе также объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Сейчас чрезвычайный класс горимости сформировался в Зональном районе, но в ближайшее время число муниципальных образований в данном случае может возрасти.
Ночные температуры в регионе на этой неделе будут балансировать в диапазоне +15...+20 градусов. Днем воздух прогреется до +30 и выше. Прохладнее будет только на западе края, где температуры составят +24...+29 градусов.
Также в течение недели ожидаются дожди, ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 30 метров в секунду.
Комментарии