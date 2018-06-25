До конца этой недели в Барнауле должны убрать сломанные деревья, а электричество обещают полностью восстановить в течение этого дня. Об этом сегодня, 25 июня, рассказал врио заместителя председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

Он сообщил, что всего во время грозового шквала в Алтайском крае пострадали семь муниципальных образований. Это города Барнаул, Рубцовск, Новоалтайск, а также Калманский, Тальменский, Поспелихинский, Первомайский районы.

Однако самые большие потери понесла краевая столица. Мещеряков сообщил, что во время грозы вечером 23 июня в 21.44 произошло отключение электроэнергии сразу на четырех подстанциях, без электроэнергии остались 85 тысяч человек и 24 социально значимых объекта.

"В результате отключения электроэнергии произошла остановка насосов подачи воды второго и третьего подъемов, и в начале дня 24 июня, как только дали электричество, станции уже вышли на штатный режим работы. Полностью электроснабжение по 110 кВ было восстановлено в 3 часа ночи 24 июня. Также в результате отключения электроэнергии на АКН-8 по улице Луговой, 21 произошло затопление канализационной перекачивающей станции. Для принятия экстренных мер было принято решение отключить электроснабжение по Центральному району Барнаула, чтобы быстро откачать воду со станции", — пояснил Виктор Мещеряков. Поскольку ливневка работала напряженно, а приток воды был очень большим, работу станции удалось возобновить только к 5 часам утра 25 июня. В 6-30 водоснабжение было полностью восстановлено и подано в дома жителей Барнаула.

Виктор Мещеряков также сообщил, что благодаря быстро среагировавшему капитану прогулочного катера "Барракуда" во время шквалистого ветра удалось эвакуировать 158 пассажиров. Эвакуация прошла "без значимых последствий для жизни", отметил Мещеряков.

За медицинской помощью в Барнауле во время грозы обратились 15 человек. Один госпитализирован с закрытым переломом кисти.

К сожалению, не обошлось без жертв: во время урагана упал строительный кран по улице Гоголя, 46. Погиб крановщик. Также, падая, кран повредил три автомобиля. На Правобережном тракте порывом ветра были перевернуты на бок два грузовых автомобиля и грузовая газель. Здесь пострадавших нет.

Виктор Мещеряков также отметил, что зафиксированы повреждения кровель 28 многоквартирных жилых домов и 96 слабо закрепленных конструкций. В городе до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы. Сотрудники ответственных служб убирают поваленные деревья, восстанавливают ограждения.

Все время, пока в городе бушевала стихия, а также после нее в Барнауле работал оперативный штаб. Контроль за силами и средствами вел врио губернатора Алтайского края.

В работах по ликвидации последствий урагана принимали участие 563 человека и 157 единиц техники. Работали 118 бригад, это сотрудники Водоканала, электромонтеры БГС, "МРСК Сибири", Алтайкрайэнерго.

"Все работы по окончанию восстановления электроснабжения будут завершены до конца дня 25 июня. А поваленные деревья планируем убрать до конца недели", — еще раз подчеркнул Мещеряков.