Фото: russian.rt.com
Жительница Омска Дарина Феокритова исполнила на народный лад песню "Все идет по плану", автором которой является лидер панк-рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов. Об этом пишет RT.
Известно, что девушка далека от искусства. Она работает инженером по пожарной безопасности на взрывопожароопасном производстве.
При этом большую часть свободного времени Дарина уделяет пению. Отмечается, что известная рок-композиция в ее исполнении звучит гармонично.
В ролике видно, что девушка одета в русский национальный костюм, а на фоне расположены произведения современных сибирских художников.
Комментарии
фигня какая-то..