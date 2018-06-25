Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Транспортная прокуратура выявила ряд нарушений, проверяя содержание навигационных знаков и огней в районе железнодорожного моста Барнаула, там же, где находится и старый автомобильный мост через Обь. Об этом пишет "Алтайская правда".
Выяснилось, что владельцы знаков и огней не содержат их в надлежащем состоянии. Это создает угрозу безопасности судоходства вечером и ночью.
В Барнаульском линейном отделе транспортной прокуратуры пояснили, что у знаков ряд собственников, поэтому за их работу отвечают разные предприятия. Теперь всем им вынесли представления об устранении нарушений.
Издание пишет, что вскоре у железнодорожного моста через реку должна быть полностью налажена система работы сигнальных огней и приведены в порядок навигационные знаки. Лишь после этого можно будет говорить о безопасности плавания по Оби.
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