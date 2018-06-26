Ваше путешествие станет прекрасным и незабываемым отдыхом, если ответственность за это будет лежать на надежной компании. Группа компаний "Авиафлот" предлагает интересные, безопасные и доступные поездки по всему миру.
Крупнейшая туристическая компания в Алтайском крае "Авиафлот" предлагает:
- организацию групповых, пакетных или индивидуальных туров (от традиционных пляжных до лечебно-оздоровительных);
- бронирование в российских и зарубежных гостиницах;
- бронирование авиа- и железнодорожных билетов;
- визовые консультации и помощь в оформлении документов на загранпаспорт.
Круглосуточная поддержка и система онлайн-бронирования на сайте "Авиафлот" позволяет клиентам воспользоваться любыми услугами 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Для тех, кто давно откладывает свой отпуск из-за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит с минимальной переплатой. Отдыхай сейчас — плати потом! И вы еще думаете? Пришло время покупать и отдыхать. Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:
- Тур в Крым, вылет из Новосибирска 28.06., на 5 дней. Стоимость — 18 750 руб./чел. при двухместном размещении, включены завтраки.
- Тур в Доминикану, вылет из Москвы 28.06., на 8 дней. Стоимость — 48 650 руб./чел. при двухместном размещении, питание "все включено".
- Тур в Сочи, вылет из Новосибирска 16.07., на 5 дней. Стоимость — 19 990 руб./чел. при двухместном размещении.
- Тур на Кипр, вылет из Новосибирска 16.09, на 6 ночей. Стоимость — 44300 руб. /чел. при двухместном размещении, включены завтраки.
- Тур в Китай (Хайнань), вылет из Новосибирска 04.09., на 6 ночей. Стоимость - 28100 руб. /чел. при двухместном размещении, включены завтраки.
- Турция, вылет из Барнаула 24.09., на 7 дней. Стоимость — 31 000 руб./чел. при двухместном размещении.
Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот"!
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру 8 (3852) 22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.*Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 ООО "ХКФ Банк". Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж "Авиафлот ".