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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду жестом попросил иранских футбольных фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ-2018 с командой Ирана. Об этом пишет "Р-Спорт", ссылаясь на Globoesporte.
По данным издания, игроков и тренерский штаб португальской сборной удивило появление иранских болельщиков перед гостиницей в Саранске, где разместились футболисты. Шумное поведение болельщиков мешало отдыхать национальной команде Португалии, поэтому Роналду подошел к окну и жестом попросил их успокоиться, показав, что хочет выспаться перед важной игрой.
В понедельник, 25 июня, в Саранске пройдет встреча группы В. В активе португальской и испанской сборных по четыре очка, у иранцев — три, у футболистов из Марокко — ноль. Команды Португалии, Испании и Ирана сохраняют шансы на выход в плей-офф мундиаля.
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