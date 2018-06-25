Фото: amic.ru
"Прямая линия" с начальником Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Олегом Торубаровым состоится во вторник, 26 июня.
Жители и гости в формате телефонного общения смогут задать вопросы главному полицейскому края, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае, а также в сфере антикоррупционного законодательства.
Вопросы принимаются по телефону: 8 (385-2) 393-173 с 17:00 до 19:00.
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