Фото: odnastroka.ru
Войска правительства вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) при поддержке ВКС РФ отразили наступления боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) в южной зоне деэскалации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российский Центр примирения враждующих сторон.
Сообщается, что боевики атаковали населенные пункты, которые добровольно перешли на сторону законного правительства.
В результате террористы потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также 70 боевиков было убито. Среди военных армии Сирии потерь нет, данных о потерях у ССА нет.
Днем ранее на сторону войск САР добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Дераа. В результате подобных населенных пунктов в южной зоне стало двенадцать.
Центр по примирению враждующих сторон организовал доставку гумпомощи местным жителям. В понедельник, 25 июня, в Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайбу прибудут три конвоя ООН.
Комментарии
отразили наступления боевиков "Джебхат ан-Нусры" в южной зоне деэскалации.
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деэскалация это что? Никто не знает, но теперь мы знаем, что у нее есть южная зона!