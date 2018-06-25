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Блюда из мраморной говядины войдут в рацион питания забайкальских осужденных. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу краевого управления ФСИН России.
Для этого производственный сектор ведомства будет закупать и выращивать крупный рогатый скот, который выводится в Шотландии. В ведомстве отмечают, что в колонии №1 города Нерчинска закуплено свыше сотни голов телят абердин-ангусской породы, которые могут содержаться на открытом воздухе в сильные морозы.
Предполагается, что пасти телят будут заключенные. Полученные от работы деньги они смогут использовать для погашения их исковых обязательств или помощи родным.
УФСИН заключило контракт с ИК №1 для поставок говядины в остальные исправительные учреждения региона.
В ноябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника УФСИН по Московской области за закупку некачественной говядины для местной колонии на 8,9 миллиона рублей. Дело было возбуждено по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По госконтракту в колонию должны были поставить мясо первой категории, однако вместо этого туда привезли замороженные блоки из жилованной говядины, которую нельзя было есть.
Комментарии
Круто,че! Место для Медведева готовят
25.06.2018 16:27
- гость -
Твои слова бы да прокурору в уши!
Когда детей в садах и детдомах будут кормить таким хорошим мясом???
Место для Медведева готовят
пасти телят абердин-ангусской породы до 65 лет ему - самое оно
Не понятно-Это кормежка для поощрения дальнейших преступлений заключёнными, или выпадание в крайности руководства колонии? А скорее всего опять бабки пилят.