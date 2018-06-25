Фото: vk.com/incident_22
Жители Бийска обсуждают в социальных сетях пешеходный мост, который таит в себе угрозу из-за гнилых досок.
Фотографии, на которых зафиксировано текущее состояние объекта, опубликованы в сообществе "Инцидент Бийск".
"Мостик у нас как после бомбежки", — отмечает автор заметки, уточняя, что по данному мосту проходит путь с улицы Пожарского в сторону поликлиники №3.
"Страшно ходить", — подчеркивает горожанин, утверждая, что гнилые доски имеют место быть почти по всей длине моста.
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