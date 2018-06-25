Свой выпускной вечер выпускники Алтайского краевого педагогического лицея точно запомнят навсегда и будут делиться воспоминаниями с будущими потомками. Ребята оказались практически в эпицентре урагана, который пронесся над Барнаулом 23 июня.
Родители решили объединить несколько выпускных классов лицея и устроить детям масштабный праздник в Центральном парке на 400 персон (вместе с родителями).
Чтобы разместить всех гостей, было установлено несколько шатров: для фуршета и игр и для дискотеки. Организаторы — родительский комитет – незадолго до выпускного вечера обратились в Event-агентство FM-Продакшн, чтобы те могли проконтролировать готовность площадки к празднику.
"Проходили игры, развлечения. Праздник был замечательный и уже продвигался к финалу. Оставалась еще пара розыгрышей и дискотека, когда поднялась буря", — рассказывает Анна Таловская, сотрудник Event-агентства FM-Продакшн.
По словам Анны, очень грамотно и оперативно сработали сотрудники Центрального парка. При первых порывах ветра и всполохах молнии они моментально выключили электроэнергию и открыли все ворота в парке, чтобы в случае необходимости в парк могла заехать техника МЧС. Детей эвакуировали в капитальное здание за старой сценой. "А мы держали шатер от ветра и защищали аппаратуру", — рассказывает девушка.
Когда буря закончилась, были вызваны дополнительно сотрудники парка, чтобы убрать упавшие деревья, которых в парке было очень много. Школьников же в это время развезли по домам.
"Интересно, что сами выпускники оценили свой выпускной как приключение. Сказали, что в целом праздник им очень понравился, а финал был просто феерическим", — говорит Анна.
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